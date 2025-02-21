شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد ناسا يكشف عن أروع شئ فى محطة الفضاء.. ماذا قال؟ والان مع تفاصيل الخبر

تحدث رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا نيك هاج عن ما يجعل محطة الفضاء الدولية (ISS) مميزة للغاية، فى محادثة فيديو أجريت مؤخرًا مع سكان الأرض.

وقال رائد الفضاء الأمريكي بجانب زميله في محطة الفضاء الدولية والمصور الفضائي المتميز دون بيتيت : "إن أروع شيء في محطة الفضاء هو سبب وجودنا هنا وهو ممارسة العلوم في بيئة خالية من الوزن".

ولإثبات ما يعنيه، أمسك هاج بروبوت يزن 50 رطلاً (23 كيلوجراماً) وتركه يطفو حوله، ويقول: "نظرًا لأنه يطفو، يمكننا اختبار كل أنواع الأشياء الفريدة حول الروبوتات، وكيفية استجابتها".

ويضيف هاج: "لكننا لا نستطيع أن نتعامل مع الروبوتات فقط ، فعندما نخرج الجاذبية من المعادلة، نبدأ في فهم الفروق الدقيقة والعمليات وردود الأفعال من حولنا وداخلنا، ونفهم بشكل أفضل كيفية مساعدة بعضنا البعض، وكيفية صنع أدوية أفضل، وكيفية علاج الأمراض، وكيفية صنع مواد أفضل، وكل هذه الأشياء هي أشياء نكتشفها من خلال إجراء البحوث هنا على متن محطة الفضاء".

فعلى مدى أكثر من عقدين من الزمان منذ انطلاق عمليات محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض، عمل رواد الفضاء الزائرون على أكثر من ثلاثة آلاف تجربة في مجموعة واسعة من مجالات البحث، وقد أدت نتائج العديد من هذه التجارب إلى فوائد ملموسة للبشر على الأرض.

على سبيل المثال، في إطار جهودهم لدراسة النجوم النيوترونية، قام الفريق الذي يقف وراء تلسكوب NICER بإنشاء مصدر للأشعة السينية وحصل على براءة اختراع له، مما مهد الطريق للجيل القادم من تكنولوجيا المسح الطبي.

وقد أدت أبحاث أخرى أجريت على المحطة الفضائية الدولية إلى تطوير TAS-205، وهو دواء واعد لعلاج مرض ضمور العضلات الوراثي المعروف باسم ضمور دوشين العضلي، والذي يخضع حاليًا للتجارب السريرية للمرحلة الثالثة حتى عام 2027، وقد يؤدي إلى إبطاء تقدم الحالة إلى النصف.

وقد أدى إنشاء روبوت محطة الفضاء روبونوت إلى تطوير قفاز آلي قوي يمكن لعمال السيارات استخدامه لتجنب إجهاد اليد والإصابة ، وقد أطلق على هذا الجهاز فى الأصل اسم RoboGlove ولكنه يُعرف الآن باسم Ironhand، وهو الآن من إنتاج شركة Bioservo Technologies السويدية ومتاح تجاريًا.

نشرت وكالة ناسا العديد من المقالات حول كيفية مساهمة أبحاث محطة الفضاء الدولية في تمكين الاكتشافات العلمية والتقدم التكنولوجي الذي أدى إلى تحسين حياة الناس على مستوى العالم.