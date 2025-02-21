شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف iPhone 16e الجديد: إليك كل ما تحتاج إلى معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل رسميًا عن هاتف iPhone 16e الجديد كليًا، والذي جاء بتصميم جديد ومعالج A18 القوي، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 48 ميجابكسل ودعم كامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي من آبل (Apple Intelligence)، كما يتميز الهاتف بأول مودم 5G من تصميم آبل، وهو شريحة C1.

السعر

يبدأ سعر iPhone 16e من 599 دولارًا لسعة تخزين 128 جيجابايت، وسيتوفر للطلب المسبق يوم الجمعة، على أن تصل الطلبات الأولى يوم 28 فبراير.

مواصفات iPhone 16e وميزاته

يحتوي iPhone 16e على شاشة OLED بحجم 6.1 بوصة مع وجود النوتش في الأعلى، والذي يضم تقنية Face ID للتعرف على الوجه، كما يأتي الهاتف بمنفذ USB-C في الأسفل للشحن ونقل البيانات، ويتميز بزر Action Button بدلاً من زر كتم الصوت التقليدي.

الأداء والمعالج

يعمل الهاتف بمعالج A18 الجديد، الذي يتضمن وحدة معالجة مركزية سداسية النواة أسرع بنسبة 80% مقارنةً بمعالج A13 Bionic الموجود في iPhone 11، كما يحتوي على وحدة معالجة رسومات رباعية النوى ومحرك عصبي (Neural Engine) مكون من 16 نواة، مما يجعل الهاتف قادرًا على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي 6 مرات أسرع من A13 Bionic.

وبفضل هذه التحسينات، يدعم iPhone 16e بشكل كامل Apple Intelligence، والتي تشمل ميزات مثل Genmoji، وأدوات الكتابة، وتحسين الصور، وتكامل ChatGPT، كما يمكن الوصول إلى ميزة الذكاء البصري (Visual Intelligence) عبر زر Action Button أو من خلال مركز التحكم.

مودم C1 الجديد من آبل

يعد C1 أول مودم خلوي 5G من تصميم آبل، وهو الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة على الإطلاق في أجهزة iPhone. وتقول آبل: "يوسع C1 فوائد معالجات آبل، حيث يقدم اتصال 5G سريعًا وموثوقًا، مع استهلاك أقل للطاقة، مما يعزز من عمر البطارية بشكل غير مسبوق”.

الكاميرا والتصوير

يأتى الهاتف بكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل مع ميزة التقريب البصري 2x، وبشكل افتراضي، يلتقط الهاتف صورًا بدقة 24 ميجابكسل، ولكن يمكن للمستخدمين اختيار التصوير بدقة 48 ميجابكسل للحصول على صور فائقة الوضوح، كما يدعم الهاتف HDR، ووضع البورتريه، والوضع الليلي، أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 12 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي (Autofocus).

تصوير الفيديو

يتيح iPhone 16e تسجيل الفيديو بدقة 4K مع تقنية Dolby Vision بمعدل 60 إطارًا في الثانية، كما يدعم تسجيل الصوت بتقنية Spatial Audio، ويوفر الهاتف ميزة Audio Mix التي تسمح للمستخدمين بتعديل الصوت بعد تسجيل الفيديو، مثل تقليل الضوضاء المحيطة أو تحسين صوت المتحدث الرئيسي. كما يدعم الهاتف تقليل ضوضاء الرياح تلقائيًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مزايا إضافية في iPhone 16e

• عمر البطارية: “أفضل عمر بطارية على الإطلاق في هاتف iPhone بحجم 6.1 بوصة”، حيث يدوم حتى 6 ساعات أطول من iPhone 11، و12 ساعة أطول من iPhone SE.

• 26 ساعة من تشغيل الفيديو.

• دعم الشحن اللاسلكي.

• الاتصال عبر الأقمار الصناعية: يتيح إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية، وخدمة SOS للطوارئ عبر الأقمار الصناعية، وخدمة Find My عبر الأقمار الصناعية.

• دعم ميزة اكتشاف الحوادث (Crash Detection).