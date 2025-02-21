شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل طائرة بدون طيار صينينة تملك قدرة فائقة فى السرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصين عن أحدث طائراتها بدون طيار الأسرع من الصوت، وتهدف الطائرة فائقة السرعة، التي يطلق عليها اسم "Monkey King"، إلى الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 4 ماخ، ضعف سرعة الصوت، أثناء الطيران على ارتفاع 12.4 ميلًا فوق مستوى سطح الأرض.

وتعد هذه الطائرة أحدث ابتكار من الصين يعرض قوتها المتنامية في صناعة الطيران، وتأمل الطائرة بدون طيار، التي صممتها شركة صينية ناشئة تدعى Lingkong Tianxing Technology، في نقل عدد غير محدد من الركاب على الطرق التجارية.



ويصل وزن الطائرة بدون طيار التي يبلغ طولها سبعة أمتار إلى 1.5 طن، وسيتم تشغيلها بمحركين تفجير، وهو نوع من نظام الدفع الذي يولد الدفع عن طريق حرق الوقود بسرعة من خلال موجة تفجير ذاتية الاستدامة، و مع ارتفاع طيران يصل إلى 12.4 ميلًا فوق مستوى سطح الأرض، فإن صوت المعتوه الناتج عن الطائرة بدون طيار سيكون أقل تدميراً بكثير للأشخاص الموجودين على الأرض.



ويجري تطوير الطائرة بدون طيار كجزء من مبادرة أكبر لجعل طائرات الركاب عالية السرعة القادرة على تحطيم حاجز الصوت واقع.

ووفقًا لصحيفة South China Morning Post (SCMP) من المقرر إجراء الرحلة التجريبية للطائرة في العام المقبل.

وقال كبير المهندسين دينج فان، إنه من المتوقع أن تحلق طائرة أخرى عالية السرعة قادرة على حمل مئات الركاب في السماء بحلول عام 2030.