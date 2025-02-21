شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انسحاب Google Gemini من تطبيق البحث الرئيسى على نظام التشغيل iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت جوجل سحب مساعدها AI Gemini من تطبيق Google الرئيسي لأجهزة iOS، و تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المستخدمين على تنزيل تطبيق Gemini المستقل بدلاً من ذلك، مما سيسمح لـ Google بالتنافس بشكل مباشر مع روبوتات الدردشة الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تواجه المستهلك مثل ChatGPT أو Claude أو Perplexity.



وقد يؤدي هذا التغيير أيضًا إلى المخاطرة بتقليل مدى وصول Gemini نظرًا لأن تطبيق Google يستخدم بالفعل من قبل الملايين، والعديد منهم ليس لديهم الدافع الكافي لتنزيل تطبيقات الهاتف المحمول الجديدة الأخرى.



ونبهت جوجل إلى التغيير عبر رسالة بريد إلكتروني حذرت من أن "Gemini لم يعد متاحًا في تطبيق Google، واقترحت رسالة البريد الإلكتروني على أي شخص يريد الاستمرار في استخدام Gemini على نظام iOS تنزيل تطبيق Gemini من متجر التطبيقات.

وتم إطلاق هذا التطبيق لمستخدمي iOS في جميع أنحاء العالم في أواخر العام الماضي، ولكن حتى الآن، فقد ظل Gemini متاحًا داخل تطبيق Google الرئيسي أيضًا.

ومع نظام Gemini لنظام التشغيل iOS، سيتمكن الأشخاص من المشاركة في المحادثات الصوتية مع مساعد الذكاء الاصطناعي من خلال Gemini Live؛ وربط تطبيقات Google الخاصة بهم مثل البحث، وYouTube، والخرائط، وGmail بـ Gemini؛ للحصول على ملخصات الذكاء الاصطناعي وإنشاء الصور.

ويمكن للمستخدمين التفاعل مع Gemini عبر الرسائل النصية أو الصوتية أو باستخدام الكاميرا.