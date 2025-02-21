شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحذر مستخدمى ماك من تهديد برمجى خطير قد يسرق بياناتهم والان مع تفاصيل الخبر

غالبًا ما يشعر مستخدمو أجهزة ماك بالفخر لإنفاق مبالغ كبيرة على أجهزة يعتقد أنها آمنة وغير قابلة للاختراق، ولكن هذا الاعتقاد بدأ يتغير في السنوات الأخيرة، فقد حذرت وحدة الأمان في مايكروسوفت من برمجية خبيثة خطيرة تستهدف أجهزة macOS، قادرة على إحداث فوضى وسرقة البيانات دون أن تثير أي إنذار.

وحذرت وحدة استخبارات التهديدات في مايكروسوفت من برمجية XCSSET، وهي ليست جديدة لكنها أصبحت أكثر تطورًا، مما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة ويسمح لها بالاختباء داخل التطبيقات بشكل أفضل، تم الإبلاغ عن هذه البرمجية لأول مرة في عام 2020، لكنها أصبحت أكثر قوة مما يجعل هجماتها على أجهزة ماك أكثر خطورة.

أحد أخطر التطورات في برمجية XCSSET هو أن المهاجمون يمكنهم استخدامها لإنشاء تطبيقات ضارة أخرى قد يتم تحميلها عبر متجر تطبيقات ماك، مما يقلل من شكوك المستخدمين.

وليس ذلك فحسب، بل بمجرد دخول هذه البرمجية إلى الجهاز المستهدف، يمكن استخدامها للتحكم في التطبيقات المثبتة على جهاز ماك، مما يجبر المستخدمين على تشغيل النسخ المعدلة والضارة منها.

ويعني هذا المستوى من التحكم أن القراصنة يمكنهم بسهولة سرقة البيانات الحساسة، مثل كلمات المرور، مما قد يعرض الحسابات البنكية وغيرها من المعلومات الشخصية للخطر.

لذلك، يحتاج مستخدمو ماك إلى مزيد من الحماية لأجهزتهم، ولكن الأهم من ذلك هو توخي الحذر عند تثبيت التطبيقات والتأكد من مصدرها، وكما نقول دائمًا ينصح بتحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية فقط، وعدم الضغط على أي روابط مجهولة المصدر أو من أشخاص غير موثوقين.