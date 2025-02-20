شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إدراج Pi Network.. كل ما تريد معرفته عن العملة وخطوات الحصول عليها والان مع تفاصيل الخبر

سيتمكن ملايين المستخدمين من نقل عملة Pi المستخرجة من الشبكة التجريبية إلى الشبكة الرئيسية بعد إدراجها مؤخرا، ويمثل هذا الإنجاز بداية انتقال عملة Pi إلى أصل قابل للتداول، مما أثار انتباها عالميًا، وهو ما يجعل العديد من المستخدمين يأملون في تحقيق ربح محتمل وتبني واسع النطاق.

ما هي Pi Network؟

وفقًا لمجلة فوربس، Pi Network هو مشروع blockchain يتيح للمستخدمين تعدين العملات المشفرة من خلال تطبيق الهاتف.

وبدأ المشروع من جانب خريجي جامعة ستانفورد، ويهدف إلى جعل العملات المشفرة في متناول الأشخاص العاديين دون أجهزة متخصصة أو معرفة تقنية.

على عكس Bitcoin، الذي يتطلب معدات تعدين باهظة الثمن، يمكن كسب Pi من خلال التحقق من التواجد على تطبيق الهاتف يوميًا.

وفقًا لأحدث بيانات السوق، يتم تداول Pi Coin حاليًا بسعر 1.6 دولارًا، بعد الإطلاق الناجح لشبكتها الرئيسية.

كيف تعمل شبكة Pi

تستخدم Pi بروتوكول Stellar Consensus بدلاً من نظام إثبات العمل الذي يتطلب طاقة كثيفة في Bitcoin.

بني المستخدمون دوائر ثقة من خلال ترشيح 3-5 جهات اتصال موثوقة، مما يؤدي إلى إنشاء شبكة مترابطة من الأعضاء الذين تم التحقق منهم.

تشكل هذه الاتصالات رسمًا بيانيًا عالميًا للثقة يساعد في تأمين الشبكة والتحقق من صحة المعاملات دون قوة حوسبة هائلة.

تكافئ عملية التعدين أنواعًا مختلفة من المساهمات، ويكسب الرواد مكافآت أساسية لعمليات تسجيل الوصول اليومية، ومبالغ إضافية لتنمية دوائرهم الموثوقة ومكافآت لتشغيل العقد الكاملة على أجهزة الكمبيوتر، وتحفز الشبكة أيضًا استخدام التطبيقات وإغلاق Pi لدعم تطوير النظام البيئي.

كما أنه منذ ديسمبر 2021، تعمل Pi على blockchain Mainnet في فترة "مغلقة"، خلال هذه المرحلة، يجب على المستخدمين إكمال التحقق من معرفة العميل لنقل Pi المستخرج إلى blockchain.

يخطط المشروع لإزالة هذه القيود في مرحلة "الشبكة المفتوحة"، مما يسمح بالاتصال الخارجي الكامل.

كيفية الحصول على Pi Coin

• التنزيل والتثبيت: تطبيق Pi Network.

• التعدين: الضغط على أيقونة البرق لبدء كسب Pi.

• بناء دائرة الأمان: بعد 3 أيام، إضافة 3-5 جهات اتصال موثوقة لتعزيز معدل التعدين.

• الإشارة إلى الأصدقاء: مشاركة رمز الإحالة الخاص بك لزيادة الأرباح.

• المشاركة في التطبيق: شارك في ميزات التطبيق مثل الدردشات والاستطلاعات.

• فهم الأدوار: معرفة أدوار الرائد والمساهم والسفير لزيادة إمكاناتك في الكسب.



