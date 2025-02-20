شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يحدث ميزة ترجمة الرسائل لتسهيل التعامل بلغات العالم بين المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

قدم إنستجرام Instagram تحديث جديد يدعم ميزة ترجمة الرسائل بين المستخدمين للتطبيق، ويسمح لهم التواصل بلغات مختلفة مع بعضهم من مختلف دول العالم بطرق أسهل من ذى قبل .

ويقوم Instagram عادة بطرح تحديثات صغيرة تضيف ميزات وتحسينات جديدة في كثير من الأحيان، ولكن كل بضعة أشهر يقوم بإصدار تحديثات رئيسية تغير تمامًا الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون مع الجوانب المختلفة للتطبيق.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن تطبيق إنستجرام عن إطلاق أكبر تحديث له لهذا العام للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، يركز التحديث على تجربة المراسلة، لكن إنستجرام أضاف أيضًا طرقًا جديدة لمشاركة الوسائط، وتثبيت المحتوى، وجعل التواصل مع الأشخاص عبر الرسائل المباشرة أسهل، إحدى الميزات التي كانت مفقودة من إنستجرام منذ أن قدم التطبيق لمستخدميه القدرة على إرسال رسائل إلى الآخرين هي دعم الترجمة ، ويعالج التحديث الأخير هذه المشكلة ويقدم ترجمة الرسائل، مما يسمح لمستخدمي إنستجرام من بلدان مختلفة بالتواصل بلغاتهم الأصلية.

يمكنك الآن استخدام ميزة الترجمة في Instagram بالضغط باستمرار على الرسالة المرسلة أو المستلمة بلغة أخرى والضغط على " ترجمة " يجب أن تحصل على ترجمة للرسالة أسفل الأصل.

بالإضافة إلى توفير ميزة ترجمة الرسائل لمستخدميها، يضيف Instagram أيضًا القدرة على مشاركة الأغاني في الرسائل المباشرة ، ما عليك سوى فتح درج الملصقات في الدردشة والضغط على خيار " الموسيقى " للبحث عن أغنية معينة في مكتبة التطبيق، يمكنك بعد ذلك الضغط على المسار لإرسال معاينة مدتها 30 ثانية للأغنية إلى أصدقائك.

من بين الميزات الجديدة المهمة الأخرى التي تأتي مع التحديث الأخير هي القدرة على جدولة الرسائل. وهذا مفيد إذا كنت تريد تهنئة شخص ما في تاريخ معين، ولكنك تخشى أن تنسى ذلك.

ويمكنك الآن جدولة الرسائل النصية في الرسائل المباشرة عن طريق كتابة الرسالة النصية والضغط باستمرار على زر الإرسال ، ستتمكن من تحديد التاريخ والوقت الذي تريد إرسال الرسالة فيه، و يمكن أيضًا استخدام هذه الميزة لجدولة التذكيرات لمهام مختلفة.

وهناك المزيد فبعد تقديم القدرة على تثبيت سلاسل المحادثات في صندوق الرسائل المباشرة، أصبح من الممكن الآن تثبيت رسائل معينة في أعلى أي محادثة فردية أو جماعية، ويمكن للمستخدمين تجربة الميزة الجديدة بالضغط باستمرار على الرسالة والضغط على "تثبيت"، ويمكن تثبيت ما يصل إلى ثلاث رسائل لكل محادثة في الوقت الحالي.

وأضاف تطبيق Instagram أخيرًا دعم رمز الاستجابة السريعة ، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين الآن إضافة أصدقاء إلى محادثاتهم الجماعية من خلال مشاركة رمز الاستجابة السريعة المخصص، عندما يقوم صديقك بمسح رمز الاستجابة السريعة الذي شاركته، فسيتم إضافته تلقائيًا إلى الدردشة.

لإنشاء دعوة باستخدام رمز الاستجابة السريعة، ما عليك سوى فتح الدردشة الجماعية والضغط على اسم المجموعة في الأعلى ، حدد رابط الدعوة، ثم اضغط على رمز الاستجابة السريعة لعرض دعوة رمز الاستجابة السريعة ومشاركتها مع أصدقائك عبر الرسائل المباشرة.