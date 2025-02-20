تكنولوجيا: موعد وصول iOS 18.4 مع ميزات Apple Intelligence الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستصل المجموعة التالية من ميزات Apple Intelligence ضمن تحديث iOS 18.4 و iPadOS 18.4. اليوم، قامت أبل بتحديث صفحاتها الرسمية لنظامي التشغيل، حيث كشفت عن موعد إطلاق إصدارات 18.4.

من المقرر أن يتم ذلك في أوائل أبريل، حيث سيضيف التحديث دعمًا لمجموعة لغات جديدة تشمل الصينية المبسطة، والإنجليزية (إصدار الهند وسنغافورة)، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، واليابانية، والكورية، والبرتغالية، والإسبانية.

كما يُتوقع أن تطلق أبل أخيرًا الإصدار المحسن من Siri مع هذا التحديث، إلا أن التقارير الأخيرة تشير إلى احتمال تأجيل هذه الميزة مجددًا. في حال حدوث ذلك، يبقى غير واضح ما الميزات الجديدة التي ستتوفر مع هذا الإصدار.

من المتوقع أن تصدر النسخة التجريبية الأولى من iOS 18.4 و iPadOS 18.4 في أقرب وقت الأسبوع المقبل، مما سيسمح لنا برؤية الميزات الجديدة التي سنحصل عليها في الإصدار النهائي خلال أبريل.

وعدت أبل بأن التحديث الجديد سيضيف قدرة على تقديم سياق شخصي يساعد في فهم الطلبات بشكل أفضل، إلى جانب تحسين التكامل بين التطبيقات، بالإضافة إلى ميزة الوعي بالمحتوى الظاهر على الشاشة، والتي تعمل بطريقة مشابهة لخدمة Google Lens.

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