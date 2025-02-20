شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نصف القمر يضىء السماء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 22 يومًا، اليوم الخميس، وهو مضاء بنسبة 52%، أي أن نصف القمر يضى سماء الليل، في مرحلة تسمى بـ"قمر الربع الأخير"، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وفي بعض الأحيان يكون مجرد شريحة من الضوء الفضي.



مراحل القمر ومواعيدها فى فبراير

وفقا لما ذكره موقع "space"، هذه التغييرات في المظهر هي مراحل القمر، عندما يدور القمر حول الأرض، وتحدث المراحل الأربع الأساسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، حيث يكون البدر أكثر مراحله إبهارًا.



كما أنه خلال الربع الأخير من القمر، يظهر فقط النصف الأيسر من القمر مضاءً، كما يُرى من الأرض، ولكن حقيقة الأمر هو أن ما سنراه هو نصف نصف القمر فقط (الربع) الذي سيكون مضاءً في هذه المرحلة، وفقًا لوكالة ناسا.