شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق مجموعة حوسبة ذكية رائدة تحت المياه فى هاينان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الصين بتفعيل مجموعة حوسبة ذكية رائدة تحت المياه قبالة ساحل بمقاطعة هاينان بأقصى جنوبي البلاد؛ مما يمثل قفزة هائلة لمجال الحوسبة عالية الأداء المستدامة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الخميس أن تم نشر نموذج بيانات جديد على قاع البحر قبالة ساحل لينجشوي بالمقاطعة صباح يوم الثلاثاء الماضي وقد أسس النموذج اتصالا بمركز البيانات تحت المياه القائم، والذي أطلق لأول مرة في عام 2023، لإنشاء مجموعة لمركز الحوسبة الذكية.

وأضافت أن يمكن للمنشأة المركبة حديثا استيعاب أكثر من 400 خادم عالي الأداء وبتركيبها، توفر المجموعة الآن طاقة حوسبة تعادل 30 ألف جهاز كومبيوتر للألعاب الراقية، وتعالج حسابات عام كامل لحاسوب عادي في ثانية واحدة فقط.

جدير بالذكر أن المجموعة تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب معالجة ضخمة للبيانات، ويمكنها مساعدة الذكاء الاصطناعي في تطبيق "ديب سيك" على التعامل مع 7000 استفسار في الثانية.ويستخدم النظام مياه البحر كمبرد طبيعي، مما يقلل بشكل ملحوظ من استهلاك الطاقة مقارنة مع المراكز الأرضية.

وقد وقعت حوالي 10 شركات بالفعل على استخدام قدرتها في التدريب والاستدلال على نماذج الذكاء الاصطناعي والمحاكاة الصناعية وتطوير الألعاب والبحث العلمي البحري.

وتعتبر الحوسبة الذكية بالغة الأهمية لبحوث الذكاء الاصطناعي والتدريب والتطبيقات، وتتماشى المجموعة مع الإستراتيجية الوطنية للصين لتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع تحقيق الأهداف المناخية.

وبدأ مشروع مركز البيانات تحت المياه في هاينان، وهو أول مشروع تجاري من نوعه في العالم، عملياته بالقرب من لينجشوي رسميا في نهاية مارس 2023.



ولا تقوم هذه المنشأة بتخزين البيانات فحسب، بل تعمل أيضا "كحاسوب فائق" تحت المياه قادر على معالجة أكثر من 4 ملايين صورة عالية الوضوح في غضون 30 ثانية، أي ما يعادل التشغيل المتزامن لـ60 ألف حاسوب تقليدي.