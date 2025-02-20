تكنولوجيا: أبل توقف أكثر من 135,000 تطبيق في متاجرها الأوروبية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA) سريانه المؤقت في أغسطس 2023، حيث وضع مجموعة من القواعد لتنظيم المنصات عبر الإنترنت بهدف حماية المستهلكين.

ومع دخول 17 فبراير 2024، أصبح القانون مُلزِمًا لجميع المنصات الرقمية، حيث فرضت المادتان 30 و31 منه شرطًا على مطوري التطبيقات بتقديم “حالة التداول” لإتاحة تطبيقاتهم أو تحديثاتها داخل أراضي الاتحاد الأوروبي.

ولضمان الامتثال لهذه القوانين، طالبت أبل المطورين بتقديم بيانات حالة التداول بحلول يوم الاثنين، 17 فبراير 2025، محذّرةً من أن عدم الامتثال سيؤدي إلى إزالة تطبيقاتهم من متجر التطبيقات.

وفقًا لبيانات AppFigures التي نقلها موقع TechCrunch، أزالت أبل أكثر من 135,000 تطبيق خلال اليومين الماضيين من متاجرها داخل دول الاتحاد الأوروبي، وذلك لأن مطوريها لم يقدّموا بيانات التاجر المطلوبة. وتعد هذه أكبر عملية إزالة للتطبيقات في تاريخ المنصة منذ إنشائها.

أما عن تعريف “التاجر”، فيشمل أي تطبيق يحقق أرباحًا عبر متجر التطبيقات، سواء من خلال التنزيلات المدفوعة، أو عمليات الشراء داخل التطبيق، أو الإعلانات.

وبموجب القانون، يجب على الشركات تقديم رقم هاتف، وعنوان بريد إلكتروني، وعنوان فعلي مرتبط برقم DUNS (نظام الترقيم العالمي للبيانات). أما المطورون الأفراد، فيتعين عليهم توفير عنوانهم الشخصي، ورقم هاتفهم، وبريدهم الإلكتروني.

التطبيقات التي تمت إزالتها ستظل غير مرئية حتى يقوم مطوروها بتحديث بيانات حالة التداول عبر منصة App Store Connect.

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