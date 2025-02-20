تكنولوجيا: سامسونج تبدأ تطوير واجهة One UI 7 لهاتف Galaxy Z Fold7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بالأمس، ظهر إصدار اختباري جديد يُقال إنه موجه لهاتف Galaxy Z Flip FE المتوقع إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، إلى جانب Galaxy Z Flip7 وGalaxy Z Fold7.

واليوم، حصل الهاتف القابل للطي الأكبر على نفس المعاملة، حيث رصد أحد المسربين على منصة X أول إصدار اختباري لنظام Galaxy Z Fold7 على خوادم سامسونج.

الإصدار يحمل رقم F966USQU0AYB3 / F966UOYN0AYB3 / F966USQU0AYB3، وهو مخصص لنسخة AT&T من الهاتف القابل للطي القادم.

ووفقًا للمصدر، قد يتم تصنيفه على أنه One UI 7.0.1، حيث يُقال إن سامسونج قد تخلّت عن إطلاق One UI 7.1 بعد إصدار أندرويد 16 في وقت مبكر من هذا العام.

بما أن جوجل ستطلق أندرويد 16 على الأرجح قبل أن تكشف سامسونج عن هواتفها القابلة للطي الجديدة، يثار تساؤل حول ما إذا كانت هواتف Galaxy Z Fold7 وFlip7 وFlip FE ستأتي بنظام أندرويد 15 عند الإطلاق، ثم تحصل على أندرويد 16 بعد شهر أو شهرين.

هذا السيناريو قد لا يبدو مثاليًا لسامسونج، خاصة أن الشركة لم تُظهر في الفترة الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بإصدار التحديثات في الوقت المناسب، لذا يبقى الأمر غير محسوم حتى الآن.

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