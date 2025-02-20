تكنولوجيا: هاتف Honor 400 Lite يظهر في قائمة جوجل بلاي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Honor للكشف عن سلسلة Honor 400 في وقت لاحق من هذا العام، وها نحن نحصل على أولى التفاصيل حول أحد طرازاتها القادمة. فقد ظهر جهاز Honor 400 Lite في قائمة Google Play Console برقم الطراز ABR-NX1، إلى جانب بعض المواصفات الرئيسية التي تكشف عن إمكانياته.

يأتي Honor 400 Lite مع تصميم بفتحة على شكل حبة دواء في الشاشة الأمامية، وهو أسلوب تصميم كان مقتصرًا سابقًا على طرازات Pro فقط. كما تؤكد القائمة أن الهاتف مزود بشاشة FHD+، ويعمل بمعالج MediaTek Dimensity 7025 (MT6855)، مدعومًا بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت.

يعمل الهاتف بنظام اندرويد 15، ومن المتوقع أن يأتي مع واجهة MagicOS 9.0 الخاصة بـ Honor. أما بالنسبة لسلسلة Honor 400 بالكامل، فتشير التقارير إلى أنها ستُعلن رسميًا في شهر مايو، مع إطلاق ثلاثة طرازات على الأقل.

وبحسب الشائعات، سيعمل Honor 400 بمعالج Snapdragon 7 Gen 3، بينما سيحصل Honor 400 Pro على شريحة Snapdragon 8 Gen 3، مما يشير إلى أداء قوي وتحسينات كبيرة مقارنة بالأجيال السابقة.

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