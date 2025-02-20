شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف iPhone 16e.. هل يوجد منفذ سماعة الرأس؟ والان مع تفاصيل الخبر

تم الإعلان رسميًا عن هاتف Apple iPhone 16e وهو متاح للطلب المسبق، قد تتساءل عن الملحقات التى تحتاج إلى شرائها له، وقد طال انتظار هذا الهاتف ويتناسب بشكل جيد مع التشكيلة بين iPhone 16 الأعلى سعرًا ، والذى يحتفظ بالعديد من الميزات الأكثر فائدة بالإضافة إلى بقائه خيارًا صديقًا للميزانية.

هل يوجد فى iPhone 16e منفذ سماعة الرأس؟

قد تتساءل عما إذا كان عليك الاستثمار في AirPods، أو ما إذا كانت مجموعة قديمة من سماعات الرأس السلكية ستفي بالغرض ، للإجابة على ذلك، تحتاج إلى معرفة ما إذا كان iPhone 16e الجديد يحتوي على مقبس سماعة رأس أم لا.

الإجابة المختصرة: بالطبع لا يحتوي على مقبس سماعة رأس ولم تغير Apple مسارها منذ قرارها الشهير بإزالة مقبس سماعة الرأس من هواتفها منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وبالتالي لا يحتوي iPhone 16e على مقبس سماعة رأس.



نظرا لأن Apple أوقفت محول Lightning إلى 3.5 مم الخاص بها وأن iPhone 16e يستخدم USB-C وليس Lightning فإن هذا الحل البديل غير موجود أيضًا ، ولكن ستتمكن من استخدام محول USB-C إلى 3.5 مم من جهة خارجية للاستماع إلى نغماتك المفضلة باستخدام اتصال سلكي، بالإضافة إلى أي سماعات رأس USB-C يمكنك العثور عليها.

سيكون الخيار الرئيسي لأي مستخدم Apple عندما يتعلق الأمر بسماعات الرأس Bluetooth هو Apple AirPods ، ولكن لدينا أيضًا قائمة ببعض أفضل سماعات الأذن اللاسلكية لعام 2025 والتي تستحق الاطلاع عليها.

هل لديك أى خيارات أخرى؟

بدون مقبس سماعة رأس، ستضطر إما إلى استخدام محولات أو اختيار مجموعة من سماعات الأذن التي تعمل بتقنية البلوتوث، يمكنك أيضًا استخدام سماعات الرأس التي تعمل بتقنية البلوتوث، وهناك عدد لا بأس به من الخيارات التي تبدو أفضل كثيرًا من أفضل سماعات AirPods.

إذا كنت ترغب في البقاء ضمن نظام Apple البيئي، فإليك دائمًا Apple AirPods Max، ولكن هذه السماعات تأتي بسعر مرتفع أحيانا، يمكنك أيضًا الحصول على إلغاء ضوضاء أفضل باستخدام سماعات الرأس فوق الأذن مقارنة بسماعات الأذن، لذا إذا كنت في مكتب مزدحم أو مكتب منزلي مزدحم فيمكنك التركيز على عملك، وليس على ما يحدث من حولك.

يُحدث هاتف iPhone 16e بعض التغييرات المهمة في تشكيلة iPhone 16، ولكن لا تحبس أنفاسك على أمل عودة مقبس سماعة الرأس في هذا الطراز أو أي طرازات مستقبلية.