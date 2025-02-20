تكنولوجيا: مستخدمي Huawei Mate XT يحصلون على استبدال شاشة مجاني خلال السنة الأولى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت هواوي رسميًا هاتف Mate XT Ultimate القابل للطي للأسواق الدولية، بسعر مرتفع يبلغ 3500 يورو. رغم تصميمه المبتكر، إلا أن الهاتف يعاني من مشكلة واضحة في الجزء المكشوف من الشاشة القابلة للطي بالقرب من أحد المفاصل.

ولكن لتعويض ذلك، أعلنت هواوي أنها ستوفر استبدالًا مجانيًا للشاشة خلال السنة الأولى، بغض النظر عن سبب التلف.

أكد المديرون التنفيذيون في هواوي هذا العرض بعد الكشف العالمي عن الهاتف في كوالالمبور، ماليزيا. يتميز Huawei Mate XT Ultimate بشاشة LTPO OLED قابلة للطي من تصنيع BOE، مما يجعله واحدًا من أكثر الأجهزة تطورًا في فئته.

عند استخدامه في وضع الجهاز اللوحي، يبلغ قياس الشاشة 10.2 بوصة قطريًا. أما عند طي الجزء الأيسر للخلف، فيتقلص الحجم إلى 7.9 بوصة، وعند طيه بالكامل، يتحول الهاتف إلى شاشة بحجم 6.4 بوصة، مما يمنحه مرونة كبيرة في الاستخدام.

تأتي النسخة العالمية من Mate XT Ultimate بذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت، مع سعة تخزين 1 تيرابايت، مما يجعلها مناسبة للاستخدامات المتقدمة. وبفضل سُمكه البالغ 3.6 مم فقط عند فتحه بالكامل، يحقق الهاتف إنجازًا هندسيًا مذهلًا.

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