تكنولوجيا: iPhone 17 Air الوحيد بتصميم التيتانيوم وجميع الإصدارات بشحن 35 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - هذا العام، سيشهد تصميم آيفون تحولًا كبيرًا. بعد تسريبات سابقة كشفت عن جزيرة كاميرا جديدة على طراز Visor في آيفون 17، بالإضافة إلى نسخة أكبر في آيفون 17 برو وبرو ماكس، يبدو أن آيفون 17 الأساسي سيحتفظ بالتصميم القديم.

لكن التغييرات لن تقتصر على التصميم فحسب، إذ يُقال إن أبل ستُحدث تغييرًا جوهريًا في المواد المستخدمة في تصنيع أجهزتها، مع تعزيز سرعة الشحن السلكي.

وبحسب تقرير المحلل جيف بو من GF Securities، ستحل أبل آيفون 17 Air محل سلسلة Plus، وستمنحه إطارًا من التيتانيوم بدلًا من الألمنيوم، كما هو الحال في الطرازات العادية.

ورغم أن التيتانيوم أثقل وأغلى من الألمنيوم، إلا أنه يتميز بصلابة أكبر، مما يجعله خيارًا مناسبًا لنموذج Air، الذي يُشاع أنه سيأتي بسُمك 5.5 مم فقط. ويبدو أن استخدام الألمنيوم قد لا يكون كافيًا لمنع الهاتف من الانحناء.

أما في الجهة الخلفية، فقد أشار المحلل مينغ-تشي كو إلى أن آيفون 17 Air سيعتمد على مزيج من التيتانيوم والألمنيوم في هيكله، لكن بنسبة أقل من تلك الموجودة في آيفون 15 برو ماكس. يمكن أن يساعد هذا التصميم في تقليل التكلفة والوزن مع الحفاظ على مستوى جيد من الصلابة.

وعلى عكس التوقعات، ذكر التقرير أن آيفون 17، 17 برو، و17 برو ماكس سيعودون لاستخدام الألمنيوم بدلًا من التيتانيوم. يعتبر هذا تحولًا كبيرًا، إذ كانت طرازات Pro تعتمد سابقًا على التيتانيوم، وقبل ذلك على الفولاذ المقاوم للصدأ. رغم ذلك، هناك تقارير متضاربة تشير إلى أن أبل قد تُبقي التيتانيوم في طرازات Pro.

أحد الأسباب المحتملة لهذه الخطوة هو أن الألمنيوم أكثر استدامة من التيتانيوم، مما يجعله خيارًا أفضل من الناحية البيئية. وإذا صحت هذه التوقعات، فقد تكون سلسلة آيفون 17 أول هواتف محايدة كربونيًا من أبل، في إطار خطتها لجعل جميع منتجاتها صديقة للبيئة بحلول عام 2030.

لم تكشف أبل رسميًا عن سرعة الشحن في سلسلة آيفون 16، لكن الاختبارات أظهرت أنها تبلغ حوالي 30 واط. أما مع جيل 2025، فتسعى الشركة لرفع الحد الأقصى إلى 35 واط لجميع الطرازات الأربعة.

رغم أن هذه الزيادة تبدو طفيفة، إلا أنها تمثل تحسنًا في سياسة أبل، التي كانت دائمًا محافظة في التعامل مع البطاريات. ومع ذلك، لا تزال أجهزة آيفون من بين الأبطأ في الشحن مقارنة بالهواتف الرائدة الأخرى.

حتى شركات مثل سامسونج وجوجل، اللتين تتبعان نهجًا مشابهًا في إدارة البطاريات، تقدمان سرعات شحن أعلى تصل إلى 100% في وقت أقل.

المصدر