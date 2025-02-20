شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيتكوين يشهد تحركات محدودة وسط مخاوف من التعريفات وتوقعات الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة بيتكوين تحركات طفيفة اليوم، الخميس، حيث عجز المستثمرون عن تحديد اتجاه واضح في ظل استمرار المخاوف من التعريفات الجمركية الأمريكية، والشكوك بشأن مستقبل أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي.

وارتفعت العملة المشفرة بنسبة 0.2% لتصل إلى 96,811.1 دولار؛ وفق ما ذكره موقع (كوين ديسك) الأمريكي المختص في العملات الرقمية.

كانت البيتكوين قد سجلت مكاسب بنسبة تقارب 1% الأربعاء بعد استئناف المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا وقد عززت التقارير التي تحدثت عن استئناف المحادثات لحل النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا من التفاؤل في الأسواق بشكل طفيف، مما ساعد على تخفيف بعض المخاوف بشأن التضخم العالمي.

أما بالنسبة للعملات الرقمية الأخرى، فقد كانت التحركات مختلطة اليوم ولكنها تتماشى مع حركة بيتكوين حيث ارتفعت عملة الإيثيريوم بنسبة 0.5% إلى 2,728.8 دولار، بينما تراجعت عملة اكس ار بي XRP بنسبة 1.3% إلى 2.7028 دولار، كما سجلت سولانا مكاسب بنسبة 2% وكاردانو ارتفعت بنسبة 0.8%، بينما زادت بوليغون بنسبة 0.3%.

فيما يتعلق بالعملات الرقمية الشهيرة، ارتفعت عملة دوجكوين بنسبة 0.2%، بينما تراجعت عملة ترامب $TRUMP بنسبة 0.7%.

جاءت التحركات المحدودة في أسعار العملات الرقمية وسط تقلبات في الأسواق المالية الأوسع، حيث يواجه الاقتصاد العالمي إشارات متباينة.

وأدى احتمال زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية إلى تعزيز مشاعر الحذر في الأسواق، مما أثر على الأصول عالية المخاطر مثل بتكوين.

كما يراقب المستثمرون عن كثب الخطوات المقبلة من بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، حيث أظهرت محاضر الاجتماعات الأخيرة، أن البنك المركزى ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة في عام 2025.

وأظهرت المحاضر أن المسئولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن التعريفات التي يقترحها ترامب قد تؤدى إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، مما يزيد التكاليف ويضغط على التضخم.