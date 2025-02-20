شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عملة Pi Network تطلق رسميًا الشبكة الرئيسية.. السعر 1.6 دولار ويتقلب سريعا والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت Pi Network شبكتها الرئيسية المفتوحة، مما يمثل نقطة تحول للمشروع وعملته الأصلية Pi Coin، ويزيل هذا التحول القيود السابقة، مما يسمح للمستخدمين بتداول ونقل الرموز بحرية، وتم الإطلاق من خلال قيام البورصات الكبرى مثل OKX وBitget وMEXC بإدراج Pi Coin، مما كشف عن اهتمام متزايد بالسوق.

ويتم تداول Pi Coin عند 1.6 دولارًا، وفقا لموقع coinmarketcap الذى يكشف عن تطور أسعار العملة لحظة بلحظة، لكن على الرغم من ذلك، يبدو أن هناك ضغط بيع كبير والعملة متقلبة للغاية حاليًا.





سعر pi

وضعت Pi Network نفسها كنقطة دخول يمكن الوصول إليها إلى مجال التشفير منذ إنشائها في عام 2018، فعلى عكس Bitcoin، التي تتطلب منصات تعدين عالية الطاقة، يمكن تعدين Pi Coin بضغطة واحدة على الهاتف الذكي، مما يجعلها أكثر سهولة في الاستخدام.



ساعد هذا النهج المشروع في حشد مجتمع ضخم، مع أكثر من 50 مليون مستخدم مشارك وأكثر من 100 مليون عملية تنزيل لمتصفح Pi.



سعر العملة على كل منصات التداول

تهدف Pi Network إلى معالجة بعض أكبر التحديات المرتبطة بالعملات المشفرة التقليدية، وخاصة استهلاك الطاقة العالي لعملة Bitcoin، فمن خلال تحويل التعدين إلى الأجهزة المحمولة، يخفض المشروع حواجز الدخول مع جعل العملية أكثر استدامة.



وتضع Pi Network أنظارها على توسيع نظامها البيئي من خلال دمج التطبيقات اللامركزية (dApps)، مما يعزز رؤيتها لإنشاء بيئة blockchain أكثر شمولاً وكفاءة.



مع فتح التداول بالكامل الآن، يمكن للمستخدمين شراء وبيع وتبادل رموزهم تمامًا مثل أي أصل رقمي آخر، ويتزايد نشاط السوق، وبينما تتغير الأسعار مع استجابة المتداولين، تنضم Pi رسميًا إلى صفوف العملات المشفرة الرئيسية.

