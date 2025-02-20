تكنولوجيا: جوجل تجلب ميزة Circle to Search إلى متصفح كروم وتطبيقها على iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت جوجل ميزة Circle to Search على متصفح كروم وتطبيق جوجل على iOS، لكنها لم تطلق عليها هذا الاسم، بل أسمتها “شاشة بحث مع عدسة جوجل”.

ستظهر هذه الميزة كخيار في القائمة ذات الثلاث نقاط داخل كروم على iOS وتطبيق جوجل على iOS. عند اختيارها، سيتمكن المستخدم من التفاعل بالطريقة التي يجدها طبيعية، سواء عبر الرسم أو التظليل أو النقر.

ومع ذلك، يظل الفرق الأساسي بينها وبين ميزة Circle to Search على أندرويد هو محدوديتها، إذ لا تعمل إلا داخل كروم وتطبيق جوجل، نظرًا لقيود أبل التي تمنع استخدامها على مستوى النظام بأكمله.

تتيح هذه الميزة للمستخدمين إجراء عمليات بحث مرئية بسرعة أثناء التصفح، دون الحاجة إلى التقاط لقطة شاشة أو فتح علامة تبويب جديدة.

وتعد هذه الوظيفة مفيدة بشكل خاص في كروم، حيث يكون الويب متاحًا بسهولة. كما أعلنت جوجل أنها ستضيف زرًا جديدًا للعدسة في شريط العناوين في كروم خلال الأشهر القادمة، مما يسهل الوصول إلى الميزة بشكل أسرع.

بدأت جوجل هذا الأسبوع في طرح التحديث عالميًا، مما يتيح شاشة البحث باستخدام عدسة جوجل في كل من كروم وتطبيق جوجل على iOS.

إلى جانب ذلك، كشفت جوجل عن تحديث جديد لميزة Google Lens، حيث أصبحت تدعم نظرة عامة بالذكاء الاصطناعي، مثل البحث التقليدي في جوجل، وذلك عند البحث عن تحديد الكائنات.

تهدف هذه الميزة إلى مساعدة المستخدم على فهم ما يبحث عنه بسرعة، مع تقديم روابط تحتوي على مصادر مفيدة من الويب.

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