شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Palworld تتخطى 32 مليون لاعب على Steam وPS5 وXbox One والان مع تفاصيل الخبر

حققت لعبة Palworld، وهي لعبة البقاء على قيد الحياة المستوحاة من بوكيمون من استوديو Pocketpair الياباني إنجازًا كبيرًا ، فقد أعلنت الشركة المطورة للعبة، أن اللعبة وصلت إلى 32 مليون لاعب عبر منصات مختلفة ، ويستمر عدد لاعبي Palworld في الارتفاع حتى مع مواجهة Pocketpair دعوى قضائية تتعلق بانتهاك براءة اختراع من Nintendo وThe Pokémon Company والتي تسعى إلى إصدار أمر قضائي بشأن اللعبة وتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

لعبة Palworld تصل إلى 32 مليون لاعب

بعد مرور أكثر من عام بقليل على إصدار Palworld، أكد Pocketpair أن اللعبة تجاوزت 32 مليون لاعب عبر الكمبيوتر الشخصي ( Steam ) و Xbox و PS5 ، وبينما لم يشارك المطور أرقامًا فردية لكل منصة، فمن المحتمل أن يشكل مشتركو Xbox Game Pass جزءًا كبيرًا من هؤلاء اللاعبين.

فى فبراير 2024، أكدت Pocketpair أن Palworld تجاوزت 25 مليون لاعب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Xbox، مع بيع 15 مليون نسخة على Steam و10 ملايين لاعب على Xbox، بما في ذلك أعضاء Game Pass .

وأكدت Microsoft في ذلك الوقت أن Palworld كانت أكبر إطلاق لـ Game Pass من جهة خارجية على الإطلاق وأكثر الألعاب لعبًا على منصاتها ، وتم إصدار اللعبة لاحقًا على PS5 في سبتمبر 2024.

وأدى الإطلاق القياسي للعبة Palworld في يناير 2024 إلى دفع اللعبة إلى دائرة الضوء حيث بيعت ستة ملايين نسخة في غضون أيام من إصدارها.

ومع تضخم عدد لاعبيها، أصبحت اللعبة واحدة من أكثر الألعاب لعبًا في تاريخ Steam ، وأصبحت Palworld الآن ثالث أكثر الألعاب لعبًا على منصة Valve مع عدد لاعبين متزامنين في كل العصور يتجاوز مليوني لاعب، خلف PUBG: Battlegrounds و Black Myth: Wukong فقط، وفقًا لمخططات SteamDB.

ولكن حتى مع استمرار شعبية Palworld في النمو، تواجه Pocketpair دعوى قضائية ضد Nintendo وPokemon Company بتهمة انتهاك براءة اختراع بسبب تشابه اللعبة المزعوم مع عناوين Pokémon.

وتقول الشركتان إن Palworld تنتهك حقوق براءات اختراع متعددة تتعلق بـ Pokémon.

وتسعى شركة Nintendo وشركة The Pokémon Company إلى الحصول على أمر قضائي على Palworld، بالإضافة إلى تعويضات من Pocketpair تصل قيمتها إلى أكثر من 5 ملايين ين يابانى.

كما صرحت شركة Pocketpair في البداية عند رفع الدعوى القضائية: "من المؤسف حقًا أننا سنضطر إلى تخصيص قدر كبير من الوقت لأمور لا علاقة لها بتطوير الألعاب بسبب هذه الدعوى القضائية" ، وقالت الشركة المطورة لاحقًا إنها ستواصل تأكيد موقفها في القضية من خلال إجراءات قانونية مستقبلية.