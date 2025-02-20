تكنولوجيا: iPhone 16E رسميًا بمعالج A18 وأول مودم من أبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت الشائعات صحيحة – انتهى عهد سلسلة iPhone SE. لم تعد أبل تطلق على أحدث أجهزتها في هذه الفئة اسم “SE”، لتجنب اعتباره إصدارًا أقل شأنًا. بدلاً من ذلك، انضم جهاز جديد إلى عائلة آيفون 16، وهو آيفون 16E.

ربما ترمز “E” إلى “اقتصادي”، رغم أن تسعير الجهاز في الاتحاد الأوروبي قد لا يعكس ذلك. سنتناول الأسعار لاحقًا، ولكن الآن، دعونا نستعرض الابتكارات التي أضافتها أبل إلى أرخص آيفون جديد، وأبرزها دعم Apple Intelligence.

يدعم iPhone 16E تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة، وهو ما يميزه عن iPhone 14 الذي يفتقد هذه الميزة. ورغم التشابه الكبير في التصميم، إلا أن أبل قامت بتقليل عدد الكاميرات الخلفية إلى واحدة، ليظل الهاتف مميزًا عن بقية طرازات آيفون الأغلى.

يعمل الهاتف بمعالج A18 الجديد، كما يحتوي على نظام كاميرا “2-in-1” بدقة 48 ميجابكسل. ورغم أنها كاميرا واحدة فقط، إلا أن أبل تؤكد أنها تدعم تقريب 2x بدون فقدان الجودة.

أما الشاشة، فهي من نوع OLED Super Retina XDR بحجم 6.1 بوصة، مع طبقة Ceramic Shield لمقاومة الصدمات. وتزعم أبل أن الهاتف يتمتع بأطول عمر بطارية في جهاز آيفون بحجم 6.1 بوصة، حيث تدوم ست ساعات أطول من iPhone 11، وحتى 12 ساعة أطول من جميع أجيال iPhone SE السابقة.

يأتي الهاتف أيضًا مع تقنية Face ID، ومنفذ USB-C، ونظام iOS 18 بكامل ميزات Apple Intelligence المتاحة لأفراد عائلة iPhone 16. ويضم زر الإجراءات القابل للتخصيص، لكنه يفتقر إلى التحكم في الكاميرا الموجود في الطرازات الأعلى.

ولأول مرة، تستخدم أبل مودمًا خاصًا بها في هاتفها الجديد، وهو C1، الذي يدعم الاتصال بالأقمار الصناعية، بما في ذلك ميزات الطوارئ SOS، والمساعدة على الطريق، وإرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية، وخدمة Find My.

سيتوفر iPhone 16E بلونين فقط: الأبيض والأسود. يبدأ الطلب المسبق في 21 فبراير، بينما سيتم إطلاقه رسميًا في 28 فبراير. وسيأتي بثلاثة خيارات للتخزين: 128 جيجابايت بسعر 599 دولارًا / 699 يورو / 599 جنيهًا إسترلينيًا / 59,900 روبية هندية، و256 جيجابايت بسعر 699 دولارًا / 829 يورو / 699 جنيهًا إسترلينيًا / 69,900 روبية هندية، و512 جيجابايت بسعر 899 دولارًا / 1,079 يورو / 899 جنيهًا إسترلينيًا / 89,900 روبية هندية.

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