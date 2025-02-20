شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Deep Research من جوجل.. كل ما تحتاج معرفته عن أداة البحث العميق فى Gemini والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل عن أداة جديدة لمستخدمى Gemini Advanced، حيث أصبح "Deep Research"، مساعد الذكاء الاصطناعى الجديد للبحث، متاحًا الآن على الهواتف، وهذا يعنى أنه يمكنك استخدامه على كل من أجهزة آيفون وأندرويد، لإنشاء تقارير مفصّلة حول أى موضوع أثناء التنقل.

وتتمكن تلك الأداة من التدقيق فى جميع المعلومات غير الضرورية عبر الإنترنت واختيار ما يهم، ثم جمع هذه المعلومات فى تقرير مفصل من السهل قرائته ومراجعته.

وكشفت جوجل عن كيفية استخدام هذه الأداة، من خلال وضع سؤالك لدى Deep Research، التى سرعان ما تجاوب على اسألتك، كما تمكنك من التحقق منها وتغييرها إذا كنت تريد ذلك، ثم تبدأ أبحاثها، فلديه القدرة على البحث فى مواقع الويب، للتوصل إلى معلومات ثرية التى يمكنك استخدامها لتحسين عملية البحث.



تمكنك هذه الأداة من الحصول على تقرير منظم، يتضمن روابط للمصادر الأصلية، بحيث يمكنك الاطلاع عليها إذا أردت، كما يمكنك أيضًا إرسال التقرير إلى مستند Google بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديك المزيد من الأسئلة، يمكنك فقط طرحها على جيميني.

وتعد إمكانية الوصول إلى Deep Research عبر الهاتف المحمول تجعلها أكثر ملاءمة، مما يسمح للمستخدمين بإجراء الأبحاث من أى مكان.

يمكن لأداة بحث الذكاء الاصطناعى الجديدة هذه أن تغير طريقة العثور على المعلومات، من خلال الحصول على تقارير مفصلة بسرعة وسهولة يمكن أن يساعد الجميع، بدءًا من الطلاب والباحثين وحتى المحترفين والأشخاص العاديين الذين يبحثون فقط عن الإجابات.