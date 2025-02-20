شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إلغاء خدمة Netflix.. تعرف على الدليل خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تفكر فى إلغاء اشتراكك فى نتفليكس، يمكنك القيام بذلك فى أى وقت، يفضل العديد من المستخدمين الدفع التلقائى الشهرى، ولكن من المهم أن تفهم أن تسجيل الخروج أو حذف التطبيق لا يؤدى إلى إلغاء الاشتراك.

علاوة على ذلك، لا يؤدى الإلغاء إلى إيقاف فورى للوصول إلى المحتوى، بل يمكنك متابعة المشاهدة حتى نهاية دورة الفوترة الحالية، إليك كيفية إلغاء أو إيقاف الاشتراك مؤقتًا.

طريقة إلغاء اشتراك نتفليكس خطوة بخطوة

افتح تطبيق نتفليكس وانتقل إلى القائمة الجانبية (ثلاثة خطوط).

انتقل إلى الإعدادات، ثم اضغط على إلغاء العضوية.

إذا كنت تشارك حسابك مع الآخرين، فإن مالك الحساب الأساسى فقط يمكنه إلغاء الاشتراك.

هذا يضمن أن الأصدقاء أو أفراد العائلة الذين يستخدمون الحساب لا يمكنهم إلغاء الخدمة دون إذنك.

طريقة إيقاف اشتراك نتفليكس مؤقتًا؟

إذا كنت لا ترغب فى إلغاء الاشتراك بالكامل ولكن تحتاج إلى استراحة، فإن نتفليكس تتيح لك إيقاف الاشتراك مؤقتًا، ومع ذلك هذه الميزة غير متاحة فى الخطة الأساسية وقد لا تعمل مع بعض طرق الدفع مثل بطاقات الهدايا أو الخصم المباشر.

خطوات إيقاف اشتراك نتفليكس مؤقتًا

قم بزيارة صفحة إلغاء الاشتراك فى حسابك.

اختر إيقاف العضوية لمدة شهر.

خلال فترة التجميد، لن تتمكن من مشاهدة أو تحميل المحتوى، لكن يمكنك تصفح المكتبة وإضافة العناوين إلى "قائمتي" للمشاهدة لاحقًا.

قبل أسبوع من استئناف الاشتراك تلقائيًا، ستحصل على إشعار يتيح لك تمديد الإيقاف لشهر آخر إذا رغبت.