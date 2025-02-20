شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Rufus بديل Inspire.. أمازون تراهن على الذكاء الاصطناعى فى التسوق والان مع تفاصيل الخبر

أغلقت أمازون خدمة التسوق الاجتماعى Inspire التى تشبه TikTok وستستبدلها بـ Rufus، ونقصد بـ "Rufus" روبوت الدردشة للتسوق بالذكاء الاصطناعى.

وفقا لتقرير من The Information تلقى مستخدمو أمازون رسالة من شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت تفيد بأن موجز Inspire لم يعد متاحًا.

كما اختفى رمز المصباح الكهربائى الذى كان يستخدم للوصول إلى Inspire من أسفل الشاشة الرئيسية لتطبيق أمازون، ونشر كيفن كينج مؤسس النشرة الإخبارية Billion Dollar Sellers، لقطة شاشة للرسالة على LinkedIn، والتى تنص على شكرًا لك على استخدام Amazon Inspire لاكتشاف وشراء منتجات جديدة على أمازون يرجى ملاحظة أن Inspire لم يعد متاحًا فى تطبيق التسوق أمازون.

وقد قدمت خدمة Inspire feed، التى أطلقتها أمازون فى عام 2023، عددًا لا نهائيًا من مقاطع الفيديو والصور القابلة للشراء للمنتجات المباعة على الموقع والتى ينشرها منشئو المحتوى والعملاء لإظهار استخدام هذه المنتجات وتقديم شهادات عليها.

وكانت مفيدة بشكل خاص لمنشئى المحتوى والمؤثرين، حيث كانوا يكسبون عمولات من الأشخاص الذين يشترون المنتجات فورًا بعد مشاهدة محتواهم كجزء من برنامج Amazon Influencer Program.

وقال متحدث باسم أمازون: "نقوم بانتظام بتقييم الميزات المختلفة لتتماشى بشكل أفضل مع ما يقوله العملاء لنا أنه الأكثر أهمية، وكجزء من ذلك، لم يعد Inspire متاحًا".

ورغم أنهم لم يوضحوا سبب إغلاق Inspire، فمن الممكن أن نستنتج أن Inspire لم يعمل بشكل جيد مثل صفحة Discover على TikTok فى تحويل المبيعات وإجبار المؤثرين على نشر المحتوى هناك بشكل متكرر، حيث يمكنهم كسب الدخل فى مكان آخر.

ومع ذلك، فقد أعادوا توجيه العملاء إلى وسائل أخرى لتلقى توصيات المنتجات، بما فى ذلك Rufus.

Rufus

هو مساعد تسوق بالذكاء الاصطناعى يجيب على أسئلة العملاء فى محاولة لمساعدتهم فى العثور على المنتجات التى تناسب احتياجاتهم بشكل أسرع، على سبيل المثال، يمكنك أن تسأل "أفضل الهدايا للاعبى الألعاب"، وسيوصى بسماعات الألعاب والفئران والكراسى ووحدات التحكم.

ثم يسأل Rufus، "هل يمكنك مشاركة القليل عن ألعابهم أو أنواعهم المفضلة؟ على سبيل المثال، "إنهم يستمتعون بألعاب تقمص الأدوار مثل Skyrim." أنت تجيب، "إنهم يلعبون ألعاب تقمص الأدوار اليابانية مثل Kingdom Hearts و Fire Emblem "، وسيوصى بالسلع بناءً على الألعاب المذكورة أو الألعاب المماثلة، مثل شخصية Funko Pop لشخصية من Ni no Kuni.

ويتزامن إغلاق أمازون لتطبيق Inspire مع الدراما القانونية المحيطة بتطبيق TikTok، والذى عاد مؤخرًا إلى متجر التطبيقات وGoogle Play فى الولايات المتحدة بعد رسالة أرسلتها المدعية العامة بام بوندى إلى Apple وGoogle تؤكد لهما أنهما لن يواجها أى عقوبات تتعلق بحظر TikTok.

وتمت إزالة التطبيق من كلا المتجرين فى 18 يناير نتيجة لقانون حظر TikTok ما لم تبيعه ByteDance لشركة أمريكية، و بعد يومين، وقع الرئيس ترامب على أمر تنفيذى يمنح فترة توقف لمدة 75 يومًا للحظر بينما تتوصل إدارته إلى أفضل طريقة للمضى قدمًا.

لا أحد يعرف إلى متى سيظل تطبيق TikTok موجودًا على متاجر التطبيقات. ومع رحيل Inspire من Amazon، قد يكون من الصعب بعض الشيء على المؤثرين كسب المال من المحتوى الذى ينشرونه على الموقع.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن Amazon Live، ميزة البث المباشر والتسوق المباشر، لا تزال نشطة، لذا ربما لا يكون الأمر صعبًا.