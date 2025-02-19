شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح نماذج Gemini 2.0 الجديدة.. وتلغى الإصدارات الأقدم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة جوجل عن العديد من ميزات الذكاء الاصطناعى الجديدة لمشتركى Gemini Advanced، ووفقًا للتقرير تتضمن هذه الميزات أداة إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعى، ولكن لا توجد أخبار حول موعد شحن هذه الميزات للمستخدمين.

وفى الوقت نفسه، يُقال أن شركة التكنولوجيا العملاقة التى يقع مقرها فى ماونتن فيو تطرح طرازى Gemini 2.0 Pro Experimental وGemini 2.0 Flash Thinking AI للمشتركين المدفوعين، وأثناء إضافة النماذج الجديدة، أزالت الشركة أيضًا طرازى 1.5 Pro وFlash الأقدم من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

مستخدمو Gemini المتقدمون يتحدثون عن ميزات جديدة

وفقًا لتقرير 9to5Google، شاركت شركة التكنولوجيا العملاقة رسالة إخبارية مع مشتركى Gemini Advanced تلمح إلى ميزات جديدة قد تكون متاحة فى الأشهر القليلة المقبلة، دون الكشف عن أى تاريخ إصدار، وأشارت الشركة إلى أن المستخدمين قد يتمكنون قريبًا من إنشاء مقاطع فيديو باستخدام منصات Gemini.

فى النشرة الإخبارية، ذكرت جوجل، "استكشف طرقًا جديدة للإبداع باستخدام أدوات إنشاء الفيديو والصور والصوت الرائدة"، والجدير بالذكر أن تطبيق Gemini يوفر بالفعل الوصول إلى Imagen 3، أحدث نموذج لإنشاء الصور من الشركة. Veo 2، أحدث نموذج لإنشاء الفيديو غير متاح حاليًا لهم.

وتخطط شركة التكنولوجيا العملاقة لإضافة قدرات إنشاء الفيديو والتحرير المضمن إلى إنشاء الصور، بينما يمكن إضافة إنشاء الصوت باستخدام منصة MusicLM الخاصة بها.

وبحسب ما ورد، ذكرت النشرة الإخبارية أيضًا أدوات وكلاء "يمكنها اتخاذ إجراء نيابة عنك"، وهذا أقل تكهنًا حيث من المتوقع أن يتم إطلاق مشروع Mariner من Google DeepMind هذا العام.

والجدير بالذكر أن مشروع Mariner تم الكشف عنه لأول مرة فى Google I/O 2024، حيث تم عرض Gemini لإكمال مهام معقدة متعددة عبر تطبيقات مختلفة بمطالبة واحدة.

وبصرف النظر عن هذا، يحصل مشتركو Gemini Advanced أيضًا على إمكانية الوصول إلى طرازى Gemini 2.0 Pro Experimental وGemini 2.0 Flash Thinking، وفى حين أن الطراز الأول هو الطراز الأكثر كفاءة فى سلسلة 2.0، فإن الطراز الثانى هو طراز تفكيرى يأتى مع سلسلة تفكير شفافة (CoT).

ولا يزال بإمكان المستخدمين الذين يستخدمون الإصدار المجانى من تطبيق Gemini الوصول إلى الإصدار التجريبى من Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental، والذى تمت إضافته مؤخرًا، ويتوفر أيضًا نموذج "التفكير باستخدام التطبيقات" التجريبى للمستخدمين المجانيين، ويمكنه تنفيذ مهام تركز على التفكير عبر تطبيقات مثل YouTube وMaps وGoogle Search.

ومع ذلك، تأتى هذه النماذج الجديدة على حساب النماذج الأقدم، والتى يتم إزالتها الآن من التطبيق. ولن يتمكن مستخدمو Gemini بعد الآن من الوصول إلى طرازى 1.5 Pro و1.5 Flash.