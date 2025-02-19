شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تستعد لاستضافة مؤتمر LlamaCon الأول للمطورين فى أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة Meta عن حدث LlamaCon الافتتاحى سيغطى المؤتمر المخصص للمطورين نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعى مفتوحة المصدر والتطورات المستقبلية بهذه التقنية، وأعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة عند الإعلان عن المؤتمر أن LlamaCon سيعقد فى 29 أبريل.

ولم يتم مشاركة أى تفاصيل أخرى حتى الآن. وفى الوقت نفسه، سيقام حدث المطورين السنوى المعتاد Meta Connect فى النصف الثانى من العام. سيركز Meta Connect 2025 على سماعات الواقع المختلط للشركة ونظارات الذكاء الاصطناعى وmetaverse.

ميتا تستضيف مؤتمر LlamaCon الافتتاحى فى أبريل

فى منشور على مدونتها، أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة التى يقع مقرها فى مينلو بارك عن أول مؤتمر للمطورين يركز على الذكاء الاصطناعى والذى أطلق عليه اسم LlamaCon LlamaCon هى كلمة مركبة من Llama (Large Language Model Meta AI) ومؤتمر، ومن المتوقع أن تشارك الشركة معلومات حول نماذج Llama المستقبلية ووكلاء الذكاء الاصطناعى والأدوات الأخرى التى يمكن للمطورين استخدامها لبناء التطبيقات والمنتجات.

ولم يتم الكشف عن أى تفاصيل أخرى حول الحدث باستثناء التاريخ، ومع ذلك، فمن المرجح أن يكون حدثًا مختلطًا، حيث يُعقد حضوريًا وعبر الإنترنت. ومن المرجح الكشف عن معلومات حول التسجيل والإعلانات والجلسات المحتملة فى الأسابيع المقبلة.

وفى يناير، كشف الرئيس التنفيذى لشركة Meta، مارك زوكربيرج، أن الشركة تعمل على نماذج Llama 4 AI. ستكون هذه النماذج متعددة الوسائط بشكل أصلى، وتأتى مع قدرات وكيلية "لفتح العديد من حالات الاستخدام الجديدة"، بالإضافة إلى ذلك، أكد أيضًا أن الشركة تركز على التخصيص باستخدام روبوت الدردشة Meta AI.

وفقا لتقرير TechCrunch، تخطط شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا لإصدار العديد من برامج الماجستير فى القانون فى الأشهر القليلة المقبلة، بما فى ذلك نماذج الاستدلال التى يمكنها التنافس مع النماذج الرائدة من المنافسين.

ويقال أيضًا أن Meta ستنفق ما يقرب من 80 مليار دولار على مشاريع تركز على الذكاء الاصطناعى، كما ستذهب الميزانية أيضًا نحو اكتساب المواهب وبناء مراكز البيانات لمعالجة الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، سيعقد مؤتمر المطورين السنوى للشركة، Meta Connect، فى الفترة ما بين 17 و18 سبتمبر، وقالت الشركة أن الحدث سيركز على مطورى الواقع الافتراضى والمختلط، وMetaverse، ونظارات الذكاء الاصطناعى، ومنشئى المحتوى.