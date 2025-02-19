شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 16e.. المواصفات الكاملة والسعر والألوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل للتو عن هاتف iPhone 16e الجديد، أحدث هاتف ذكي للشركة في سلسلة iPhone 16، ليحل محل iPhone SE كما كان متوقعًا، يأتي خليفة iPhone SE الأقدم الذي تم طرحه في عام 2022 بشاشة Super Retina XDR OLED أكبر مقاس 6.1 بوصة مع شق لـ Face ID الذي تم تمكينه بواسطة نظام كاميرا TrueDepth، ليحل محل Touch ID.

المواصفات الكاملة لـ iPhone 16e الجديد

- شاشة OLED Super Retina XDR مقاس 6.1 بوصة (2532×1170 بكسل) بدقة 460ppi، سطوع 800 شمعة، سطوع يصل إلى 1200 شمعة، HDR، True Tone، حماية Ceramic Shield.



- معالج A18 سداسي النواة (2 نواة للأداء و4 نواة للكفاءة) بتقنية 3 نانومتر مع بنية 64 بت، وحدة معالجة رسوميات رباعية النواة، محرك عصبي 16 نواة.

- نظام التشغيل iOS 18.

- شريحتي SIM (nano + eSIM).

- مقاوم للماء والغبار (IP68).

- كاميرا خلفية بزاوية عريضة 48 ميجابكسل (f/1.6)، تثبيت بصري للصورة للفيديو، تليفوتوغرافي 2x، محرك ضوئي، فلاش True Tone، تسجيل فيديو HDR بتقنية Dolby Vision بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، تصوير بطيء بدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية، وضع سينمائي بدقة 4K HDR بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

- كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل TrueDepth كاميرا أمامية (ƒ/1.9)، تركيز تلقائي مع Focus Pixels، فلاش Retina، تسجيل فيديو HDR مع Dolby Vision حتى 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، تصوير بطيء بدقة 1080 بكسل بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

- كاميرا TrueDepth للتعرف على الوجه FaceID، مكبرات صوت ستيريو

- شرائح 5G (sub‑6 GHz) مع 4×4 MIMO، LTE من فئة Gigabit، 802.11be Wi-Fi 7 مع 2×2 MIMO، Bluetooth 5.3، NFC مع وضع القارئ، GPS، GLONASS، Galileo، QZSS وBeiDou

- بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن مدمجة مع تشغيل فيديو لمدة تصل إلى 26 ساعة

ألوان iPhone 16e الجديد

يأتي iPhone 16e باللونين الأسود والأبيض، وفي الولايات المتحدة، يبلغ سعره 599 دولارًا أمريكيًا، كما يأتي في طرازين بسعة 256 جيجابايت و512 جيجابايت، وسيكون متاحًا للطلب في أكثر من 59 دولة ومنطقة، بما في ذلك الهند اعتبارًا من الجمعة 21 فبراير وسيبدأ طرحه في الأسواق اعتبارًا من 28 فبراير.



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