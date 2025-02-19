شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف رسميا عن iPhone 16e.. تعرف على المواصفات الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق iPhone 16e اليوم الأربعاء كأحدث طراز للمبتدئين من شركة أبل، حيث يتميز أحدث طراز في سلسلة iPhone 16 من الهواتف الذكية بشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة وشريحة A18 نفسها، ويوفر iPhone 16e الجديد أيضًا دعمًا لميزات Apple Intelligence، مثل iPhone 15 Pro (تم إطلاقه في عام 2023) وسلسلة iPhone 16 التي تم تقديمها العام الماضي، وتم تجهيز iPhone 16e بكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل ولديه زر عمل قابل للبرمجة.

موعد بيع أيفون 16e

تقول شركة Apple أن iPhone 16e سيكون متاحًا للطلب المسبق اعتبارًا من 21 فبراير وسيطرح للبيع في 28 فبراير، وسيتم بيعه باللونين الأسود والأبيض.

مواصفات وميزات iPhone 16e

يعد iPhone 16e الذي تم الكشف عنه مؤخرًا هاتفًا ثنائي الشريحة (Nano + eSIM) يعمل بنظام التشغيل iOS 18. يتميز بشاشة OLED Super Retina XDR مقاس 6.1 بوصة (1,170x2,532 بكسل) بمعدل تحديث 60 هرتز وسطوع ذروة 800 شمعة. تستخدم الشاشة أيضًا مادة Ceramic Shield من Apple لتحسين المتانة.

وقد زودت Apple iPhone 16e بشريحة A18 بتقنية 3nm، والتي وصلت لأول مرة إلى iPhone 16 في سبتمبر 2024، مقترنة بسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت. لا تكشف الشركة عادةً عن مقدار ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) على هواتفها الذكية، ولكن يمكننا أن نفترض أنها تحتوي على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، حيث توفر دعمًا لميزات Apple Intelligence.

يوجد كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة (OIS) على iPhone 16e، كما يتميز الهاتف بكاميرا TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل في المقدمة لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو. كما يتضمن أجهزة الاستشعار اللازمة لـ Face ID، بدلاً من زر الصفحة الرئيسية مع Touch ID على الجيل الثالث من iPhone SE.

تحصل على مكبرات صوت استريو على iPhone 16e ويقدم الهاتف اتصال 5G و4G LTE وWi-Fi 6 وBluetooth 5.3 وNFC وGPS. كما يوفر دعمًا لميزة الطوارئ SOS من Apple عبر الأقمار الصناعية في مناطق مختارة. على عكس سابقتها، يحتوي على منفذ USB Type-C، والذي يدعم الشحن السلكي بقوة 18 وات والشحن اللاسلكي بقوة 7.5 وات.

لا تكشف Apple عن مواصفات بطارية هواتفها الذكية، ولكن من المرجح أن تظهر هذه التفاصيل في الأيام المقبلة، كجزء من تفكيك الأجهزة. يتمتع الهاتف بتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، ويبلغ قياسه 146.7 مم × 71.5 مم × 7.8 مم ويزن 167 جرامًا.



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