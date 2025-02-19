شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone SE 4 قادم.. ولكن هل يستحق الشراء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل، عن خليفة الجيل الثالث من هاتف iPhone SE، وكشفت عن حجم المزايا التى سيحصل عليها الهاتف، لكن تقرير حديث كشف أنه برغم هذه الإمكانيات التى يحملها الهاتف الجديد من طراز iPhone SE، فقد لايكون ذلك سببًا كافيًا لشراء هذا الهاتف، نظرًا لأن طرازات SE تنخفض قيمتها بشكل أسرع من هواتف iPhone الرائدة.

وتميل هواتف iPhone إلى الاحتفاظ بقيمتها بشكل أفضل من الهواتف التى تعمل بنظام Android، ولكن هذا ينطبق فقط على الطرز الراقية.

ووفقًا لسوق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية SellCell، تنخفض قيمة طرز iPhone SE بمعدل أسرع بمقدار 1.5 مرة من الطرز الرائدة، وتنخفض قيمة طرز SE بأكثر من 40 % فى الشهر الأول بعد الإطلاق وحده.



و بعد ستة أشهر، تنخفض قيمتها بنحو 60 %، فى المقابل، تنخفض قيمة الطرز الرائدة بأقل من 30 % بعد ستة أشهر من الإطلاق.

وأرجعت التقارير أسباب انخفاض قيمة iPhone SE إلى حجمه الأصغر، نظرًا لأن طرازات Mini احتفظت بقيمتها بشكل أفضل، بدلًا من ذلك، يبدو أن وضع هذه الطرازات كنماذج اقتصادية، وسعرها الأولى المنخفض، ومواصفاتها وتصميمها القديمين يتسببان فى انخفاض قيمتها بشكل أسرع.



ويأتى هاتف iPhone SE 4 القادم ليكون أقل غرابة بين الهواتف الأخرى فى تشكيلة Apple بسبب تصميمه المشابه لـ iPhone 14 يُقال إنه سيعمل على شريحة A18 القوية ويدعم Apple Intelligence

ويبلغ سعر iPhone SE 3 429 دولارًا وقد يرتفع سعر iPhone SE 4 إلى 500 دولار، هذا يعنى أنه قد يكون لديه مساحة أكبر قليلًا للاحتفاظ بالقيمة، ومع ذلك، لا يزال اسم SE مرتبطًا بالهواتف ذات الميزانية المحدودة.