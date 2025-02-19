تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبي يمضي قدمًا في تحقيقاته ضد أبل وميتا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يستعد الاتحاد الأوروبي للإعلان الشهر المقبل عما إذا كانت شركتا أبل وميتا قد التزمتا بقواعد قانون الأسواق الرقمية. وأكدت تيريزا ريبيرا، رئيسة المنافسة في الاتحاد، هذه الخطوة خلال مقابلة مع رويترز.

رغم العلاقات المتوترة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي تأثرت بتولي دونالد ترامب منصب الرئاسة، شددت ريبيرا على أن الاتحاد لن يتراجع عن قراره بالتحقيق في الشركات الأمريكية الكبرى.

يهدف قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية، اللذان تم تبنيهما لحماية المستهلكين الأوروبيين، إلى منع استغلال الشركات التكنولوجية الكبرى لمواقعها المهيمنة في السوق. وقد استهدفت المفوضية الأوروبية في المقام الأول شركات أمريكية مثل ميتا، ألفابت، أمازون، وشركة X (تويتر سابقًا).

أكدت ريبيرا أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بحماية “مبادئه وقيمه الأساسية”، مشيرةً إلى أن القوانين الأوروبية ليست مجرد عقبات تنظيمية، بل تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، الديمقراطية، ووحدة أوروبا.

في المقابل، انتقدت إدارة ترامب هذه القوانين، واعتبرها الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة بمثابة “ضرائب” تهدف إلى تقييد نفوذ الشركات الأمريكية الكبرى.

بموجب هذه القوانين، اضطرت أبل بالفعل إلى السماح بمتاجر تطبيقات خارجية على نظام iOS، بينما تخضع ميتا للتحقيق بسبب ترويجها لمنصة Marketplace داخل فيسبوك بدلاً من دعم المنافسة العادلة مع مقدمي الإعلانات المصنفة الآخرين.

إلى جانب ذلك، تواجه منصة X، المملوكة لإيلون ماسك، تدقيقًا مكثفًا من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكها المحتمل لقواعد المحتوى غير القانوني. وأوضحت ريبيرا أن التحقيق لا يتعلق بشخصية مالك المنصة، بل يركز فقط على مدى امتثالها للقوانين الأوروبية.

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