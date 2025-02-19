شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بداية من اليوم.. فيس بوك يحذف فيديوهات اللايف من الصفحات بعد 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة فيسبوك أن مقاطع الفيديوهات المباشرة "اللايف" لن يتم تخزينها على الشبكة الاجتماعية إلا لمدة 30 يومًا، وبعد ذلك سيتم حذفها، وفي السابق، كانت هذه المقاطع تُخزن إلى أجل غير مسمى، وسيدخل التغيير حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

وقبل حذف مقاطع الفيديو، سيتلقى المستخدمون إشعارًا وسيتم منحهم 90 يومًا لاختيار ما سيفعلونه بمحتواهم المباشر القديم، ويمكن للمستخدمين اختيار تنزيل مقاطع الفيديو على أجهزتهم أو نقلها إلى التخزين السحابي أو تحويل المحتوى إلى بكرة جديدة.

و أوضح موقع Meta:"نظرًا لأن معظم مشاهدات مقاطع الفيديو المباشرة تحدث خلال الأسابيع القليلة الأولى من البث، فإننا نقوم بتحديث المدة التي يمكن تخزين مقاطع الفيديو المباشرة فيها على Facebook، بدءًا من 19 فبراير، يمكن إعادة تشغيل أي مقاطع فيديو بث مباشر جديدة أو تنزيلها أو مشاركتها من صفحاتك أو ملفاتك الشخصية على Facebook لمدة 30 يومًا، وبعد ذلك سيتم إزالتها تلقائيًا من Facebook،و في السابق، كانت هذه المقاطع تُخزن إلى أجل غير مسمى."

وحتى الآن، كان بإمكان الأشخاص إحياء الذكريات التي تم عرضها على العائلة والأصدقاء في أي وقت عبر ملفاتهم الشخصية، لكن الشركة تضيف حدًا جديدًا للحياة لاستضافتها على المنصة.

فمن اليوم، لن يتوفر البث المباشرة على Facebook إلا بعد 30 يومًا من بثه ،وبعد ذلك، سيتم حذفها تلقائيًا، كما يمكن للمستخدمين تحويل اللقطات إلى فيديو Reel - على الرغم من أن Reels لها حد زمني يبلغ 90 ثانية.

وهناك أيضًا خيار تنزيل مقاطع فيديو Facebook Live للاحتفاظ بها على هاتفك، باستخدام أداة جديدة، أما بالنسبة لمقاطع فيديو Facebook Live الموجودة لديك، فإن الشبكة الاجتماعية توفر المزيد من الوقت لحفظها.

وتقول Meta إن عملية الحذف "ستتم على دفعات على مدار الأشهر القادمة، سيتلقى المستخدمون إشعارًا يحذرهم عندما يواجه البث المباشر السابق على Facebook الحذف.

بمجرد استلامه، سيكون لديهم 90 يومًا لعمل نسخة احتياطية منه أو فقدان الفيديو إلى الأبد، وكجزء من هذا التحول، سيتم إزالة جميع مقاطع الفيديو المباشرة التي يزيد عمرها حاليًا عن 30 يومًا، ولن تتمكن من الوصول إليها بعد الآن وفقًا لما ذكرته Meta.

سيجد المستخدمون خيار تنزيل فردي وتنزيل مجمع على ملفاتهم الشخصية في المستقبل،لذا، إذا كانت لديك ذكريات خاصة مثل الحفلات الموسيقية التي حضرتها أو حفل زفاف قمت ببثه مباشرة، فقد ترغب في حفظها بينما لا يزال بإمكانك ذلك.