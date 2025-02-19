علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تصميم iPhone 17 سيكون مختلفًا تمامًا عن iPhone 17 Air و iPhone 17 Pro

0 نشر
Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • تكنولوجيا: تصميم iPhone 17 سيكون مختلفًا تمامًا عن iPhone 17 Air و iPhone 17 Pro 1/2
  • تكنولوجيا: تصميم iPhone 17 سيكون مختلفًا تمامًا عن iPhone 17 Air و iPhone 17 Pro 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت اليوم بعض الصور المسربة التي يُزعم أنها تكشف عن تصميم iPhone 17 Air وiPhone 17 Pro، حيث يتميز كل منهما بجزيرة كاميرا ذات تصميم فريد.

يأتي iPhone 17 Air بكاميرا خلفية واحدة داخل حاجب يشبه تصاميم هواتف Google Pixel السابقة، بينما يستوحي iPhone 17 Pro تصميمه من هواتف Poco X6 وPoco X6 Pro.

أما بالنسبة لـ iPhone 17 Pro Max، فمن المتوقع ألا يكون مجرد نسخة مكبرة من Pro، ولكن ماذا عن النسخة الأساسية iPhone 17؟

وفقًا لتسريب جديد، يبدو أن iPhone 17 سيحتفظ بنفس تصميم iPhone 16، دون أي تغيير يُذكر. لن يحتوي على جزيرة كاميرا شبيهة بـ iPhone 17 Air، ولا على التصميم المستوحى من Poco، بل سيحافظ على المظهر التقليدي الذي استخدمته أبل لفترة طويلة.

بالطبع، لا تزال هذه مجرد شائعات غير مؤكدة، لكن المعلومة تأتي من نفس المصدر الذي كشف أولى التفاصيل حول تصميم iPhone 17 Air.

ورغم عدم حصول iPhone 17 على تصميم جديد، إلا أن التسريبات السابقة أشارت إلى أنه قد يحصل على شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، وهو تحسين ملحوظ مقارنة بالإصدارات السابقة.

المصدر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا