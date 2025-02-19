تكنولوجيا: تصميم iPhone 17 سيكون مختلفًا تمامًا عن iPhone 17 Air و iPhone 17 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت اليوم بعض الصور المسربة التي يُزعم أنها تكشف عن تصميم iPhone 17 Air وiPhone 17 Pro، حيث يتميز كل منهما بجزيرة كاميرا ذات تصميم فريد.

يأتي iPhone 17 Air بكاميرا خلفية واحدة داخل حاجب يشبه تصاميم هواتف Google Pixel السابقة، بينما يستوحي iPhone 17 Pro تصميمه من هواتف Poco X6 وPoco X6 Pro.

أما بالنسبة لـ iPhone 17 Pro Max، فمن المتوقع ألا يكون مجرد نسخة مكبرة من Pro، ولكن ماذا عن النسخة الأساسية iPhone 17؟

وفقًا لتسريب جديد، يبدو أن iPhone 17 سيحتفظ بنفس تصميم iPhone 16، دون أي تغيير يُذكر. لن يحتوي على جزيرة كاميرا شبيهة بـ iPhone 17 Air، ولا على التصميم المستوحى من Poco، بل سيحافظ على المظهر التقليدي الذي استخدمته أبل لفترة طويلة.

بالطبع، لا تزال هذه مجرد شائعات غير مؤكدة، لكن المعلومة تأتي من نفس المصدر الذي كشف أولى التفاصيل حول تصميم iPhone 17 Air.

ورغم عدم حصول iPhone 17 على تصميم جديد، إلا أن التسريبات السابقة أشارت إلى أنه قد يحصل على شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، وهو تحسين ملحوظ مقارنة بالإصدارات السابقة.

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