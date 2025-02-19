شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: DeepSeek يثير الجدل بمزاعم علاقته بتطبيق بايت دانس والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة حماية البيانات فى كوريا الجنوبية، إن روبوت المحادثة ديب سيك، الذى طورته شركة ذكاء اصطناعى ناشئة مقرها الصين، قام بإرسال بيانات المستخدمين الكوريين إلى جهة خارجية، وهى شركة بايت دانس، المالكة الصينية لمنصة تيك توك، وفقًا لما أعلنه المسؤولون.

جاء هذا التأكيد بعد يوم واحد من إعلان لجنة حماية المعلومات الشخصية (PIPC) عن تعليق مؤقت لتنزيل تطبيق DeepSeek فى كوريا الجنوبية، بسبب مخاوف تتعلق بممارسات جمع البيانات الخاصة به.

وقال مسؤول فى اللجنة، وفقًا لوكالة يونهاب: "لقد تأكدنا من أن DeepSeek يتواصل مع بايت دانس"، ومع ذلك أضاف أن اللجنة لم تؤكد بعد طبيعة البيانات المنقولة أو نطاقها، مشيرًا إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها إثبات إمكانية تسريب بيانات المستخدمين إلى طرف ثالث بحسب التقرير.

بموجب القانون الكورى الجنوبى، يتطلب نقل البيانات الشخصية للمستخدمين إلى أطراف خارجية الحصول على موافقة صريحة، ولذلك أرسلت لجنة حماية المعلومات الشخصية استفسارًا رسميًا إلى ديب سيك تطلب فيه توضيحات بشأن طرق جمع البيانات وإدارتها.

فى أعقاب هذا التطور، قامت شركة ديب سيك بتعيين ممثل رسمى لها فى كوريا الجنوبية، واعترفت بوجود قصور فى الامتثال لقوانين الحماية المحلية، كما أعربت عن استعدادها للتعاون الكامل مع السلطات.

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية يوم الإثنين الماضى أنها علقت مؤقتًا خدمة تطبيق الذكاء الاصطناعى الصينى DeepSeek بسبب مخاوف تتعلق بجمع البيانات.

وأكدت اللجنة أن الخدمة أوقفت يوم السبت فى الساعة 6 مساءً، ولن يعاد تشغيلها إلا بعد تنفيذ "تحسينات وإجراءات تصحيحية" تتماشى مع قوانين حماية البيانات فى كوريا الجنوبية.

ويأتى هذا الإجراء فى أعقاب قرارات عدة وزارات وهيئات حكومية بحظر الوصول الداخلى إلى خدمة DeepSeek، وسط مخاوف متزايدة بشأن أساليب إدارة البيانات التى تعتمدها الشركة الصينية.

يذكر أن اللجنة كانت قد أرسلت استفسارًا رسميًا إلى DeepSeek الشهر الماضى، مطالبةً بتوضيحات حول كيفية جمع البيانات وإدارتها. وردًا على ذلك، قامت الشركة بتعيين ممثل لها فى كوريا الجنوبية، وأقرت بعدم مراعاة قوانين الحماية المحلية بشكل كافٍ، معربة عن التزامها بالتعاون مع الجهات التنظيمية.