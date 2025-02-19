تكنولوجيا: سامسونج تلمح إلى إطلاق Galaxy Z Flip FE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy Z Flip7 هذا العام، لكن يبدو أنه لن يكون الهاتف القابل للطي الوحيد الذي ستطرحه الشركة. فمن المتوقع أن ينضم إليه إصدار أرخص، يُشار إليه حاليًا باسم Galaxy Z Flip FE، وهو جهاز تم تداوله في الشائعات لفترة طويلة، لكن سامسونج أكدت وجوده اليوم بشكل غير مباشر.

تم رصد جهاز جديد برقم الطراز SM-F761 على خوادم سامسونج المخصصة لتحديثات البرامج عبر الهواء. ورغم أنه لم يُعلن عنه رسميًا بعد، فإن هذا الرقم يشير إلى جهاز جديد تمامًا.

يحمل “F” في رقم الطراز دلالة على كونه هاتفًا قابلًا للطي، بينما يشير الرقم “7” إلى كونه جزءًا من سلسلة Flip. على سبيل المقارنة، جاء Flip6 برقم الطراز SM-F741، وFlip5 برقم SM-F731، بينما يُتوقع أن يكون Flip7 برقم SM-F751.

لذا، فإن ظهور SM-F761 يثير الاهتمام، حيث إنه لا يتماشى مع التسلسل المعتاد، مما يعزز الاعتقاد بأنه قد يكون بالفعل Galaxy Z Flip FE.

تشير التقارير السابقة إلى أن الجهاز سيستخدم نفس شاشة Flip6، وسيعمل بمعالج Exynos 2400E، بينما سيعتمد Flip7 على معالج Exynos 2500.

كما يُقال إنه سيأتي بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت، مع خيارات تخزين تصل إلى 256 جيجابايت. ومن المتوقع أن يتم إطلاق Flip FE إلى جانب Flip7 وFold7 خلال شهر يوليو.

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