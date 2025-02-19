تكنولوجيا: شهادة جديدة تؤكد اسم Motorola Razr 60 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن يستخدم الهاتف القابل للطي الرائد من موتورولا أخيرًا معالجًا من الفئة الرائدة، حيث تشير الشائعات إلى أنه سيأتي مزودًا بشريحة Snapdragon 8 Elite. ورغم ذلك، لا يبدو أن هناك تغييرات كبيرة مقارنة بالإصدارات السابقة، على عكس ما كانت التوقعات تشير إليه.

تم التأكيد رسميًا على أن الهاتف سيحمل اسم RAZR 60 Ultra عالميًا، وذلك من خلال مستندات شهادة TDRA في الإمارات العربية المتحدة، والتي أظهرت اسم الجهاز بوضوح إلى جانب رقم الطراز XT2551.

ومن المتوقع أن يتم تسويقه في أمريكا الشمالية تحت اسم Motorola Razr+ 2025، وفقًا للاستراتيجية التي تتبعها موتورولا منذ سنوات، حيث تطلق أسماء مختلفة على هواتف سلسلة Razr وEdge حسب المنطقة الجغرافية.

من ناحية التصميم، يبدو Motorola Razr 60 Ultra مشابهًا لسابقه، وفقًا للصور الرسمية المسربة سابقًا. وتشير التسريبات إلى أنه سيأتي بشاشة قابلة للطي بحجم 6.9 بوصة، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، وبطارية بسعة 4000 مللي أمبير.

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