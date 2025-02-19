تكنولوجيا: سوني تبدأ إرسال تحديث اندرويد 15 لهاتف Xperia 10 VI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ هاتف Xperia 10 VI من سوني في تلقي تحديث اندرويد 15، ليكون بذلك أحدث أجهزة الشركة التي تحصل على الإصدار الجديد. يُعد هذا التحديث الرئيسي الأول للهاتف، حيث تم إطلاقه في الأصل مع اندرويد 14، مع وعد سوني بتقديم ثلاثة تحديثات رئيسية للنظام خلال دورة حياته.

يأتي التحديث بعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء هاتف Xperia 10 V في تلقي اندرويد 15. ويحمل تحديث Xperia 10 VI رقم الإصدار 70.1.A.0.425، ويُقال إن حجمه أقل من 1 جيجابايت.

وكما هو الحال مع تحديثات سوني السابقة، لم يتم توفير سجل تغييرات رسمي، ولكن من المتوقع أن تتشابه الميزات مع تلك التي حصلت عليها أجهزة Xperia الأخرى التي تم تحديثها مؤخرًا.

من المنتظر أن يجلب التحديث تحسينات عديدة، مثل مساحة خاصة جديدة، وخلفيات وأنماط شاشة قفل محدثة، بالإضافة إلى ميزات محسنة للوحة الإعدادات السريعة وظل الإشعارات.

كما يشمل التحديث واجهة جديدة للنوافذ المنبثقة ودعم بث الصوت عبر Bluetooth LE، إلى جانب تحسينات أخرى في الأداء والتجربة العامة.

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