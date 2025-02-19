شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتكوين ينخفض لليوم الرابع على التوالى وسط تهديدات بالرسوم الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت العملة الرقمية الأكبر في العالم "بتكوين" اليوم الأربعاء، مسجلة تراجعها الرابع على التوالي، وسط تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وترقب المستثمرين لمحضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير.

وذكر موقع (كوين ديسك) المختص في العملات الرقمية أن "بتكوين" انخفضت بنسبة 0.4% لتصل إلى 95,347.5 دولار أمريكي، ورغم التراجع الأخير، فإن بتكوين ظلت تتداول ضمن نطاق ضيق على مدار الأسبوع الماضي، ما يعكس غياب الزخم الواضح في الاتجاه ويظل المتداولون على الهامش في انتظار إشارات أكثر وضوحا بشأن الاتجاهات الاقتصادية الكلية والتطورات التنظيمية.

أما بالنسبة للعملات البديلة، فقد انخفضت معظمها بشكل طفيف، حيث تحركت في نطاقات ضيقة في ظل الحذر المستمر وسط الرياح الاقتصادية الكبرى.. وسجلت العملة الرقمية الثانية عالميا، إيثريوم، زيادة بنسبة 0.6% لتصل إلى 2,685.8 دولار أمريكي اليوم الأربعاء بينما تراجعت العملة الثالثة عالميا اكس ار بي (XRP)، بنسبة 1% لتسجل 2.5355 دولار.

وخسرت سولانا 1%، بينما تراجعت كاردانو بنسبة 0.8%، في حين ارتفعت بوليجون بنسبة 0.6%.. أما بالنسبة للعملات الميمية، فقد ارتفعت دوجكوين بنسبة 0.3%، في حين ظل سعر العملة ترامب $TRUMP دون تغيير.

وأعلن الرئيس ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية، مع احتمالية زيادة تلك الرسوم على مدار العام.

ومن المتوقع تأكيد هذه الخطوة في 2 أبريل المقبل بعد مراجعة سياسة التجارة وبالإضافة إلى ذلك، ينتظر المستثمرون صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير في وقت لاحق من اليوم، لاكتشاف إشارات حول مسار أسعار الفائدة من البنك المركزي.

وقد أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة وتصريحات المسؤولين في الفيدرالي التكهنات بأن الفيدرالي قد يبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، وهو ما قد يعزز الدولار الأمريكي ويزيد من الضغوط على بتكوين.

وأعلنت شركة استراتيجية، المعروفة سابقا باسم ميكروستراتيجي، أمس عن خططها لجمع 2 مليار دولار من خلال عرض خاص لسندات قابلة للتحويل بدون قسيمة تستحق في عام 2030.