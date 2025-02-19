شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أهم نماذج الذكاء الاصطناعى المسيطرة على سوق التطبيقات عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت نماذج الذكاء الاصطناعي بوتيرة مذهلة، من قبل الجميع، بدءًا من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل وحتى الشركات الناشئة مثل OpenAI وAnthropic، فقد حققت تطورا هائلا خلال فترة زمنية قصيرة.

وقد شهدت الفترة الماضية، ظهور عدد من نماذج الذكاء الاصطناعى الأكثر تقدمًا والتي تم إصدارها منذ عام 2024، مع تفاصيل حول كيفية استخدامها وما هي الأفضل لها.



وكشف تقرير أنه يوجد أكثر من مليون نموذج للذكاء الاصطناعى فعلى سبيل المثال، يستضيف HuggingFace أكثر من 1.4 مليون نموذج، لكن هناك قائمة لبعض النماذج التى تقدم أداءً أفضل، بطريقة أو بأخرى.

نموذج شركة OpenAI

ومن نماذج الذكاء الاصطناعي التى تم إصدارها فى عام 2025 هو OpenAI o3-mini، والذى يعد أحدث نموذج تفكير لـ OpenAI وهو مُحسّن للمهام المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مثل البرمجة والرياضيات والعلوم.

وتؤكد الشركة إنه أقل تكلفة بشكل كبير، وإنه متاح مجانًا ولكنه يتطلب اشتراكًا للمستخدمين .

نموذج OpenAI للأبحاث العميقة

تم تصميم OpenAI’s Deep Research لإجراء بحث متعمق حول موضوع يحتوى على اقتباسات واضحة، حيث أن هذه الخدمة متاحة فقط مع اشتراك ChatGPT Pro بقيمة 200 دولار شهريًا.

نموذج Google Gemini

يتفوق هذا النموذج في البرمجة وفهم المعرفة العامة، حيث يحتوي على نافذة سياق طويلة للغاية تحتوي على 2 مليون رمز مميز، مما يساعد المستخدمين الذين يحتاجون إلى معالجة أجزاء ضخمة من النص بسرعة.

تتطلب الخدمة (على الأقل) اشتراك Google One AI Premium بقيمة 19.99 دولارًا شهريًا.

ديب سيك R1

أحدث نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني هذا ثورة في وادي السيليكون، حيث يعمل DeepSeek's R1 بشكل جيد في البرمجة والرياضيات، في حين أن طبيعته مفتوحة المصدر تعني أنه يمكن لأي شخص تشغيله محليًا، بالإضافة إلى أنه مجاني.