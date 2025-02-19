شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية قراءة رسائل واتساب سرًا دون معرفة المرسل.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

يواصل واتساب تطبيق المراسلة الفورية الشهير، إضافة ميزات جديدة لتعزيز تجربة المستخدمين، ويستخدم لكل من الأغراض الشخصية والمهنية، فى بعض الأحيان قد تصادف رسالة ولا تشعر برغبة في الرد عليها فورا، أو قد تفضل ألا يعرف المرسل أنك قد قرأتها، في مثل هذه الحالات يمكن أن يكون تعطيل العلامات الزرقاء مفيدًا للغاية.

ما هي علامات واتساب الزرقاء؟

بالنسبة لمن لا يعرف، تعد العلامات الزرقاء في واتساب الطريقة الأسهل لمعرفة ما إذا كان شخص ما قد قرأ رسالتك أم لا، كما أنها تتيح لك قراءة رسالة شخص آخر دون أن يعلم بذلك، إذا قمت بتعطيل العلامة الزرقاء، يمكنك قراءة رسالة صديقك دون إعلامه بذلك. إليك كيفية القيام بذلك:

كيفية تعطيل العلامات الزرقاء على واتساب

الخطوة 1: افتح واتساب وانتقل إلى الإعدادات.

الخطوة 2: اضغط على خيار الخصوصية للوصول إلى إعدادات "إيصالات القراءة" وقم بتعطيلها لإخفاء العلامات الزرقاء في محادثاتك، يمكنك إعادة تفعيل إيصالات القراءة لاحقا باتباع نفس العملية.

تجدر الإشارة إلى أنه عند تعطيل العلامات الزرقاء في واتساب، لن تتمكن أيضًا من رؤية إيصالات القراءة من الآخرين، ومع ذلك فإن إيقاف تشغيل العلامة الزرقاء لا ينطبق على رسائل المجموعات، حيث ستظل هناك علامتان زرقاوان عند قراءة جميع أعضاء المجموعة لرسالتك.

يمكنك أيضًا إخفاء آخر ظهور وحالة الاتصال الخاصة بك على واتساب.. إليك كيفية إخفاء آخر ظهور على واتساب.

كيفية إخفاء آخر ظهور على واتساب

الخطوة 1: اضغط على "الإعدادات" > "الخصوصية".

الخطوة 2: اضغط على خيار "آخر ظهور ومتصل الآن".

الخطوة 3: ستجد ثلاث خيارات وهي: "الجميع"، "جهات اتصالي"، "جهات اتصالي باستثناء..."، أو "لا أحد".

الخطوة 4: عليك تحديد خيار "لا أحد" لإخفاء حالتك على الإنترنت وآخر ظهور لك عن جهات الاتصال الخاصة بك.