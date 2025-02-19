شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير لمستخدمى Gmail بشأن عملية احتيال خطيرة لسرقة البيانات المصرفية والان مع تفاصيل الخبر

تم إصدار تنبيه لجميع مستخدمي Gmail البالغ عددهم 1.8 مليار مستخدم بشأن عملية احتيال تتيح للمتسللين الوصول إلى الحسابات، حيث يستخدم الهجوم الذكاء الاصطناعى لإنشاء مكالمات آلية مزيفة ورسائل بريد إلكتروني ضارة قادرة على تجاوز مرشحات الأمان.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل البريطانية، تعمل التركيبة على إقناع الضحايا بأن حساب Gmail الخاص بهم قد تم اختراقه.

يتلقى المستخدمون مكالمة هاتفية تفيد باكتشاف نشاط مشبوه في حسابهم ويتم إخبارهم بأن بريدًا إلكترونيًا سيتبع قريبًا خطوات لتصحيح المشكلة.

يتضمن البريد الإلكتروني موقعًا مزيفًا يبدو مطابقًا لموقع Google، والذي يطالب المستخدمين بإدخال بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بهم.

حذر خبراء الأمن السيبراني من أن هدف هذه الحملة "هو إقناع الهدف بتزويد المجرمين برمز استرداد Gmail الخاص بالمستخدم، مدعيًا أنه مطلوب لاستعادة الحساب".

ولكن ليس فقط حسابات Gmail هي التي يتم اختراقها، بل إن جميع الخدمات الأخرى المتصلة بالمنصة مفتوحة أيضًا للمتسللين.

قال مكتب التحقيقات الفيدرالى: "يمكن أن تؤدي هذه التكتيكات المتطورة إلى خسائر مالية مدمرة، وضرر سمعة، واختراق بيانات حساسة".

نشرت Malwarebytes تقريرًا، أخبرت فيه مستخدمي Gmail أن تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالى "لا ينبغى الاستخفاف به".

وأضافت الشركة: "هذا يرجع بشكل خاص إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعى التى يستخدمها مجرمو الإنترنت منخفضة التكلفة نسبيًا، ففي إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن تكلفة هجمات البريد الإلكتروني المتقدمة والمتطورة تبدأ من 5 دولارات فقط.

ووجدت الدراسة، التي أجراها موقع State of Scamiverse التابع لشركة McAfee، أنه يمكن صنع خدعة عميقة مقنعة في أقل من 10 دقائق مقابل تكلفة زهيدة.