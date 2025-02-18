شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماهو وضع الذكاء الاصطناعى الجديد المضاف لبحث جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل بحث جوجل قريبًا على "وضع الذكاء الاصطناعي" الجديد الذي تم رصده مؤخرًا ومازال قيد التطوير، فقد تم رصد رمز يمكن استخدامه لتمثيل وضع الذكاء الاصطناعى (AI) المزعوم.

وقد وصل رمز جديد يشبه ميزة Gemini Live إلى أحدث إصدار تجريبي لتطبيق Google، ويقال إن هذا هو الرمز الجديد الذى ستستخدمه شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها ماونتن فيو لواجهة تطبيق البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وقدتم رصد هذه الأداة الجديدة لأول مرة فى ديسمبر 2024، ويقال إنها توفر واجهة بملء الشاشة حيث يمكن للمستخدمين كتابة استعلامات معقدة يصعب على محرك البحث التقليدى الإجابة عليها.



ومن المتوقع أن يحصل وضع الذكاء الاصطناعي لبحث Google، على أيقونة جديدة، حيث تشير تقارير Android Authority إلى أن الشركة يمكنها إعادة ترتيب العديد من الرموز على الواجهة الرئيسية لتطبيق Google، و قبل تقديم وضع Google Search AI المشاع.

وقد تم رصد الرموز الجديدة من خلال المنشور أثناء عملية تفكيك حزمة تطبيقات Android (APK) للإصدار التجريبي من تطبيق Google 16.6.23 للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android، نظرًا لأن الرموز والاختصارات الجديدة لا تزال قيد التطوير، فلن يتمكن مختبرو الإصدار التجريبي من رؤيتها حتى بعد التحديث إلى الإصدار الأحدث.

ومع ذلك، فإن لقطات الشاشة التى شاركها المنشور تعطينا نظرة جيدة على الواجهة الجديدة التي يمكن أن تحل محل الرموز الأربعة الموجودة التي تمثل كاميرا Google Lens.

يعرض Google حاليًا اختصارات لخيارات الترجمة والواجبات المنزلية والبحث عن الموسيقى، حيق يمكن استبدالها بثلاثة أيقونات جديدة.

والرمزان الثانى والثالث مخصصان للميكروفون وعدسة Google، لكن الرمز الأول عبارة عن رمز جديد على شكل موجة.

وفقًا للتقرير، فإن الأيقونة الجديدة، التى تحتوى على سطرين إضافيين مقارنة بأيقونة Gemini Live، مخصصة لميزة جديدة يطلق عليها اسم Search Live، فقد تم العثور على الاسم ضمن رمز تطبيق Google.

من المتوقع أن يكون Search Live عبارة عن ميزة محادثة صوتية ثنائية الاتجاه لوضع الذكاء الاصطناعى القادم.

وبدلاً من ذلك، يمكن أيضًا أن يكون اسمًا داخليًا يُستخدم للإشارة إلى وضع الذكاء الاصطناعى، وبالنظر إلى تكرار الأيقونة وعدم الاتساق في التسمية، فمن المحتمل أن تخضع الأيقونة والميزة لمزيد من التحديثات، وقد يكون الإصدار النهائى مختلفًا تمامًا.