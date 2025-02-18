شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن القصة الحقيقية وراء تصميم iPhone 17 Pro المنتظر والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير، أن الكاميرات فى iPhone 17 Pro ستظل ذات تصميم مثلث، لكن الشريط سيتم تمديده، مع فلاش LED وميكروفون وماسح ضوئى LiDAR موضوع نحو النهاية عموديًا، وفقا لما ذكره موقع "Phone arena".

ومن المتوقع أن يحتوى iPhone 17 Pro على شريط أفقى فى الخلف، لكن هذا لا يعنى أن الكاميرات ستكون أيضًا مكدسة أفقيًا، سيعطى هذا الترتيب أيضًا للظهر مظهرًا ثنائى اللون.



ايفون

كما ظهرت صورة لغطاء مخصص لجهاز iPhone 17 Pro عبر الإنترنت ويبدو أنها تؤكد التصميم الغريب للهاتف.

وهناك فرصة لعدم تحقق هذه الشائعة، حيث يقول الصحفي مارك جورمان من بلومبرج أن التصميم يعتمد على رسم تخطيطي مزيف، وهذا يعني أن أبل لم تفكر أبدًا فى التصميم، ناهيك عن الانتهاء منه.

وبالانتقال إلى التصميم الأمامي، فقد يظل التصميم الأمامي دون تغيير، حيث قال المصدر الذي سرب لأول مرة شريط الكاميرا الطويل أن جزيرة Dynamic Island بنفس الحجم.

كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت أبل تتخلص من التيتانيوم، ولكن مع قول الأشخاص الذين حملوا iPhone 17 Pro أنه يبدو أخف وزناً، لا يمكن استبعاد التحول إلى الألومنيوم.

ووفقًا لتقارير سابقة، ستكون جميع الكاميرات الثلاث فى الخلف والواحدة في الأمام بدقة 48 ميجابكسل، وستدعم السلسلة شريحة A19 3nm التي تصنعها TSMC.