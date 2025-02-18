شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ماتريد معرفته عن أحدث طراز من Grok 3.. هل يتفوق على GPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة xAI، أحدث طراز رائد للذكاء الاصطناعى، Grok 3، فقد كشفت عن إمكانيات نات جديدة لنظام التشغيل Grok iOS وتطبيقات الويب.

وبموجب هذا الطراز يمكن لـ Grok، تحليل الصور والرد على الأسئلة، وتشغيل عدد من الميزات على شبكة Musk الاجتماعية وكان من المقرر بشكل متفائل إطلاق Grok 3، الذى كان قيد التطوير لعدة أشهر، فى عام 2024.

تستخدم شركة xAI مركز بيانات ضخمًا فى ممفيس يحتوى على حوالى 200 ألف وحدة معالجة رسوميات لتدريب Grok 3، وادعى ماسك، أن Grok 3 تم تطويره بقوة حاسوبية أكبر "10x" من سابقتها، Grok 2، باستخدام مجموعة بيانات تدريب موسعة تتضمن ظاهريًا ملفات من قضايا المحكمة.

وقال ماسك خلال عرض تقديمي تم بثه مباشرة، إن "Grok 3 هو من حيث الحجم أكثر قدرة من Grok 2"، فهو عبارة عن ذكاء اصطناعى يبحث عن الحقيقة إلى أقصى حد، حتى لو كانت هذه الحقيقة تتعارض أحيانًا مع ما هو صحيح سياسيًا.

وهناك نسخة أصغر من Grok 3،Grok 3 mini، تستجيب للأسئلة بسرعة أكبر على حساب بعض الدقة، فلم تتوفر جميع النماذج والميزات ذات الصلة بـ Grok 3 حتى الآن .

تدعي شركة xAI أن برنامج Grok 3 يتفوق على GPT-4o في المعايير بما في ذلك AIME (الذي يقيم أداء النموذج على عينة من أسئلة الرياضيات) وGPQA (الذي يقيم النماذج باستخدام مسائل الفيزياء والبيولوجيا والكيمياء على مستوى الدكتوراه).



كما سجلت نسخة مبكرة من Grok 3 نتائج تنافسية في Chatbot Arena، وهو اختبار جماعي يضع نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة في مواجهة بعضها البعض ويجعل المستخدمين يصوتون على استجاباتهم المفضلة، وفقًا لـ xAI.