تكنولوجيا: تسريبات مواصفات Nothing Phone (3a) و (3a) Pro: إليك الفارق الوحيد بينهما

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Nothing لإطلاق سلسلة هاتفها Phone (3a) في 4 مارس، وقد تزايدت الشائعات حول وجود نموذجين: Phone (3a) و Phone (3a) Pro. اليوم، تم تسريب المزيد من التفاصيل حول مواصفات الأجهزة.

وفقًا للتقرير الجديد، سيكون هناك العديد من التشابهات بين هاتفي Phone (3a) و Phone (3a) Pro. كلاهما سيأتي مع معالج Snapdragon 7s Gen 3، وشاشة AMOLED بحجم 6.72 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، وتصنيف IP64 لمقاومة الغبار والتلف الناتج عن الرش، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا عريضة بزاوية 8 ميجابكسل.

https://x.com/nothing/status/1884907629492707644?s=46

ومع ذلك، سيختلف الجهازان في الكاميرا الخلفية الثالثة، وهو أمر جديد بالنسبة لشركة Nothing. يُقال إن Phone (3a) سيأتي بكاميرا تليفوتوغرافي 2x، بينما سيتوفر Phone (3a) Pro بكاميرا تليفوتوغرافي 3x مزودة بمستشعر Sony Lytia LYT-600 من نوع 1/1.95 بوصة، الذي يُستخدم أيضًا في هاتف Realme 13 Pro+.

من حيث الحجم، من المتوقع أن يكون الهاتفان مشابهين جدًا لجهاز Nothing Phone (2a). في الهند، يُتوقع أن يبدأ سعر Phone (3a) حوالي 25,000 روبية هندية (حوالي 288 دولارًا)، بينما من المتوقع أن يتراوح سعر Phone (3a) Pro حول 30,000 روبية هندية (حوالي 345 دولارًا)، إذا صحت هذه التوقعات.

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