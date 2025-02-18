شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل مشروع ميتا لأطول كابل بحرى يمتد 50 ألف كيلومتر فى 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة ميتا، مالكة فيسبوك، عن خطط لبناء كابل بحري بطول 50 ألف كيلومتر عبر العالم، وهنا نرصد أبرز التفاصيل التى تم ذكرها وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

- سيكون مشروع Waterworth أطول مشروع كابل تحت الماء في العالم، حيث يبلغ طوله 31 ألف ميل، وسيوفر "اتصالًا رائدًا في الصناعة" بخمس قارات رئيسية.



- يساعد المشروع في دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.



- ستضع شركة ميتا نظام الكابلات الخاص بها على عمق يصل إلى 7000 متر و"ستستخدم تقنيات الدفن المحسنة في مناطق الصدع عالية الخطورة، مثل المياه الضحلة بالقرب من الساحل، لتجنب الأضرار الناجمة عن مراسي السفن والمخاطر الأخرى".



- سيوفر المشروع اتصالاً رائداً في الصناعة للولايات المتحدة والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا ومناطق رئيسية أخرى، وسيمكن هذا المشروع من تعزيز التعاون الاقتصادي، وتسهيل الإدماج الرقمي، وفتح الفرص للتنمية التكنولوجية في هذه المناطق.

- يشمل ذلك نشرًا متعددًا لكابلات بحرية رائدة في الصناعة مكونة من 24 زوجًا من الألياف - مقارنة بـ 8 إلى 16 زوجًا من الألياف النموذجية للأنظمة الجديدة الأخرى.