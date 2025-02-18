شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تسلا تبدأ التوظيف فى الهند بعد اجتماع ماسك ومودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة تصنيع السيارات الكهربائية (تسلا) التوظيف في الهند من خلال نشر إعلانات بعد أيام قليلة من لقاء بين رئيسها إيلون ماسك، المقرب للرئيس دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في واشنطن.

ونشرت شركة (تسلا) أكثر من عشرة عروض عمل على موقعها الإلكتروني، بعضها في نيودلهي، عاصمة الهند، والبعض الآخر في بومباي، عاصمتها الاقتصادية، ولا سيما لمنصب مدير متجر وفنيي صيانة حسبما أوردت قناة "تي في 5 موند".

وعروض العمل هذه موجودة أيضًا على شبكة التواصل الاجتماعي المهنية "لينكد إن" LinkedIn.

تأتي هذه الإشارات التي تعكس رغبة تسلا في التطور في الهند، بعد اللقاء المباشر بين إيلون ماسك وناريندرا مودي في واشنطن الأسبوع الماضي. ولم يكن من الممكن معرفة ما إذا كان هذا اللقاء ذا طبيعة رسمية أم تجارية.

ويبحث رئيس شركة "تسلا" عن فرص عمل في الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان على هذا الكوكب، والتي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.

وحصل إيلون ماسك على الضوء الأخضر من دلهي في نوفمبر الماضي لإطلاق خدمة ستارلينك، خدمة الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية بشرط احترام القواعد الأمنية، حسبما أعلن وزير الاتصالات جيوتيراديتيا سينديا.

وفي الهند، صاحبت قضية إطلاق ستارلينك مناقشات سياسية ساخنة وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وكان من المقرر أن يزور أغنى رجل في العالم البلاد في عام 2024 وكل شيء كان يشير إلى اقتراب اعلانات للاستثمار. وتم إلغاء هذه الرحلة بسبب "الالتزامات الثقيلة للغاية" مع تسلا.

وذكرت قناة "تي في 5 موند": "يمثل سوق السيارات الكهربائية الهندي فرصة نمو هائلة لشركة تسلا التي تواجه منافسة متزايدة من الصين وأول انخفاض لها في المبيعات السنوية.

لقد فرضت الهند منذ فترة طويلة ضرائب استيراد عالية على السيارات الكهربائية - وقال إيلون موسك إنها من بين "أعلى الضرائب في العالم" - الأمر الذي منع تسلا من دخول السوق في غياب التصنيع المحلي.

وخفضت الهند ضرائب الاستيراد في عام 2024 على شركات صناعة السيارات العالمية التي تلتزم باستثمار 500 مليون دولار وبدء الإنتاج المحلي في غضون ثلاث سنوات.

وكانت نيودلهي عرضت امتيازات جمركية قبل زيارة ناريندرا مودي لواشنطن، بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية على الدراجات النارية الفاخرة. دفعة قوية لشركة هارلي ديفيدسون، الشركة المصنعة الأمريكية الشهيرة التي أثارت الصعوبات التي تواجهها في الهند غضب دونالد ترامب.