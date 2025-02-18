شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يطلق روبوت المحادثة الذكى Grok-3 لمنافسة OpenAI وDeepSeek والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة X إن Grok-3 يتفوق على Gemini من Google ونموذج V3 من DeepSeek و Claude من Anthropic و GPT-4o من OpenAI في معايير الرياضيات والعلوم والترميز، وقال ماسك في عرض تقديمي إلى جانب ثلاثة من مهندسي xAI إن Grok-3 لديه "أكثر من 10 أضعاف" قوة الحوسبة من سابقه وأكمل التدريب المسبق في أوائل يناير.

وقال ماسك: "نحن نعمل باستمرار على تحسين النماذج كل يوم، وفي غضون 24 ساعة حرفيًا، سترى تحسينات".

وقدمت الشركة محرك بحث ذكي جديد مع Grok-3، وأطلقت عليه اسم DeepSearch، والذى يعتبر روبوت محادثة منطقي يعبر عن عملية فهمه للاستعلام وكيفية تخطيطه لاستجابته، وأظهر العرض التوضيحي أنه يتضمن خيارات للبحث والعصف الذهني وتحليل البيانات، وقال فريق ماسك أيضًا إنه ينوي إطلاق روبوت محادثة صوتي "في أقرب وقت ممكن".

ويتم طرح Grok-3 للمشتركين في Premium + على X على الفور، وتبدأ الشركة اشتراكًا جديدًا يسمى SuperGrok لتطبيق الروبوت المحمول وموقع Grok com، وتخطط XAI لفتح إصدارات سابقة من نماذج Grok الخاصة بها بمجرد أن ينضج أحدثها بالكامل، حيث قال ماسك إنه يتوقع اكتمال هذا التحول لـ Grok-3 في غضون بضعة أشهر.

وتعمل ادعاءات ماسك بالأداء، والتي لم يتم التحقق منها بشكل مستقل، على تصعيد التنافس المرير بشكل متزايد بين شركته الناشئة و OpenAI، وأطلق xAI في عام 2023 كبديل لصانع ChatGPT، والذي انتقده علنًا بسبب خططه لإعادة الهيكلة كعمل تجاري هادف للربح.

ورفع الملياردير دعويين قضائيتين ضد OpenAI بزعم انحرافها عن مبادئها التأسيسية وعرض شراء الذراع غير الربحية لـ OpenAI مقابل 97.4 مليار دولار في عرض تم رفضه الأسبوع الماضي، وصنف الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان العرض باعتباره تكتيكًا "لإبطائنا"، وشارك ماسك في تأسيس OpenAI ولكنه كان ينتقد الشركة منذ ترك مجلس الإدارة في عام 2018.

بعد إصدار تحديثات Grok-3، نشر أندريه كارباثي، أحد مؤسسي OpenAI الذي لم يعد في الشركة، مراجعة أولية للنموذج الجديد على X، وكتب أنه "يبدو في مكان ما حول منطقة أحدث طرازات OpenAI الأقوى". لكن عالم الكمبيوتر، الذي قاد سابقًا جهود الذكاء الاصطناعي في شركة Tesla Inc. (TSLA)، قال إن نموذج ماسك أيضًا فبرك الحقائق وتأخر في وظائف معينة، وقال كارباثي إن هناك حاجة إلى المزيد من التقييمات خلال الأيام والأسابيع القادمة للحصول على فكرة أفضل عن قدرات النموذج.