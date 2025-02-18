تكنولوجيا: هاتف Galaxy A26 يقترب من الإطلاق بعد ظهور صفحات الدعم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بات هاتف Samsung Galaxy A26 على وشك أن يصبح رسميًا، بعدما ظهرت صفحات الدعم الخاصة به على مواقع سامسونج في المملكة المتحدة وأيرلندا وأمريكا اللاتينية.

يأتي هذا التطور بعد سلسلة من الاعتمادات التي حصل عليها الهاتف سابقًا، بما في ذلك BIS في الهند، TUV Rheinland، وBluetooth SIG، مما يشير إلى اقتراب موعد الإعلان الرسمي.

جدير بالذكر أن Galaxy A25 تم إطلاقه في ديسمبر 2023، وبالنظر إلى دورة حياة الهواتف الذكية التي تستمر عامًا تقريبًا، يبدو أن A26 تأخر قليلًا عن الموعد المتوقع. ومع ذلك، من المرجح أن تكشف سامسونج عنه قريبًا.

ووفقًا للتسريبات السابقة، سيأتي Galaxy A26 بشاشة بحجم 6.64 بوصة، وسيعمل بمعالج Exynos 1280. كما سيحصل على ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت في أحد إصداراته، مع أبعاد تبلغ 164 × 77.5 × 7.7 مم، مما يجعله أطول وأعرض وأقل سماكة مقارنةً بـ Galaxy A25.

من المتوقع أيضًا أن يعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهة One UI 7 عند الإطلاق. ومع ظهور المزيد من التفاصيل، يبدو أن الإعلان الرسمي قد أصبح مسألة وقت فقط.

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