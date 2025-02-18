شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق "سيرى" الذكى من آبل: تحديثات الذكاء الاصطناعى تواجه عقبات تقنية والان مع تفاصيل الخبر

تواجه آبل تحديات تقنية تؤخر إطلاق أكبر تحديث لمساعدها الصوتي "سيري"، والذي كان من المفترض أن يجعله أكثر ذكاءً وكفاءة، ووفقًا لتقرير نشرته بلومبرج، فإن تحديثات الذكاء الاصطناعي المنتظرة ضمن ميزات "آبل إنتليجنس" تعاني من مشكلات تقنية وأخطاء برمجية، ما قد يؤدي إلى تأخير الإطلاق المتوقع خلال الأشهر المقبلة.

وكان من المقرر أن تصل الميزات الجديدة بحلول أبريل، لكنها قد تتأخر حتى مايو أو ربما بعد ذلك، ووفقًا للتقرير كان من المنتظر أن تأتي التحسينات على "سيري" مع تحديث iOS 18.4، لكن من المحتمل الآن أن يتم إصدارها مع iOS 18.5.

التحديث المرتقب سيمنح "سيري" قدرات أوسع في التحكم بالتطبيقات، ما يتيح للمستخدمين تنفيذ مهام أكثر تعقيدًا، بالإضافة إلى القدرة على تحليل البيانات الشخصية لتقديم إجابات أكثر دقة واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية، على غرار "مساعد جوجل" المدعوم بتقنية Gemini، كما سيتمكن "سيري" من التعرف على المحتوى الظاهر على شاشة آيفون والاستفادة من السياق لفهم الأوامر بشكل أكثر دقة.

ومن بين الاستخدامات العملية لهذه التحديثات، القدرة على طلب ملف معين، أو تشغيل أغنية تمت مناقشتها مع صديق عبر iMessage، أو استخراج تفاصيل رحلة طيران وحجز التذاكر تلقائيًا.

يأتي هذا التطوير ضمن استراتيجية "آبل إنتليجنس"، التي يتم طرحها تدريجيًا على الأجهزة المؤهلة، وكانت آبل قد أعلنت العام الماضي أن تحديث "سيري" لن يصل قبل 2025، لكنها لم تحدد موعدًا دقيقًا. غير أن تقرير بلومبرج يشير إلى أن هذه التعديلات كانت ضمن خطط iOS 18.4.

ويثير هذا التأخير قلق آبل في ظل المنافسة المتزايدة في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث أثبتت تقنيات مثل "ChatGPT" من "أوبن أيه آي"، و"Gemini" من "جوجل"، و"Llama" من "ميتا" تفوقها في هذا المجال.

وبحسب التقرير، فإن فرق تطوير "آبل إنتليجنس" واجهت ضغوطًا كبيرة للالتزام بالمواعيد النهائية، وسط تسريبات تفيد بأن بعض الميزات تم طرحها بسرعة لمجاراة التوجه المتزايد نحو الذكاء الاصطناعي في الأسواق العالمية.