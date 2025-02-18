تكنولوجيا: شاشات Xiaomi 16 Pro و Xiaomi 16 Ultra تتفوق على أبل في هذا الجانب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من أن Xiaomi 15 Ultra لم يتم الإعلان عنه رسميًا بعد، إلا أن الأحاديث في الصين بدأت بالفعل حول الجيل القادم من هواتف شاومي الرائدة.

تشير التسريبات إلى أن هاتفي Xiaomi 16 Pro وXiaomi 16 Ultra سيأتيان بشاشة LTPO OLED جديدة بحجم 6.85 بوصة وبدقة “2K+”.

تتميز هذه الشاشة بحواف متساوية من جميع الجوانب، وستكون هذه الحواف أنحف من أي هاتف آيفون حتى الآن. كما أنها ستكون مسطحة بالكامل، مما يمنح الهاتف تصميمًا عصريًا وأنيقًا.

إذا اتبعت شاومي جدولها الزمني المعتاد، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن Xiaomi 16 Pro إلى جانب Xiaomi 16 الأصغر في أكتوبر المقبل، بينما سيصل Xiaomi 16 Ultra بعد ذلك بحوالي عام. جميع الهواتف الثلاثة ستعمل بالمعالج الجديد من كوالكوم، الذي سيخلف Snapdragon 8 Elite.

أما على مستوى التصوير الفوتوغرافي، فسيظل إصدار Ultra هو الخيار الأقوى، ومن المتوقع أن يقدم تحسينات كبيرة مقارنة بـ Xiaomi 15 Ultra. ومع استمرار التسريبات، يبقى السؤال: كيف سترفع شاومي مستوى المنافسة في مجال التصوير؟

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